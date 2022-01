Awal Tahun 2022 Bergulir, Yamaha Manjakan Konsumen Dengan Pilihan Terbaru XSR 155

TRIBUNJABAR.ID, Memulai awal tahun 2022 ini, Yamaha langsung memanjakan para pecinta motor sport retro khususnya XSR 155 dengan meluncurkan warna dan livery terbarunya yang istimewa. Kini telah hadir XSR 155 Matte Dark Blue Authentic dan XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery yang dapat menjadi pilihan konsumen.

XSR 155 Matte Dark Blue Authentic tak hanya menunjukkan eksistensi pengendara saat menyambangi tempat-tempat stylish, tapi juga ketika bepergian ke obyek alam untuk menikmati pesonanya. Hobi petualangan itu cocok bagi mereka yang ingin mengeksplorasi area nature menggunakan motor bergaya klasik modern itu.

XSR 155 Matte Dark Blue Authentic (YAMAHA)

Dengan mengangkat konsep Wanderlust Nature untuk menunjang kegemaran ride to nature, XSR 155 Matte Dark Blue Authentic mampu memenuhi hasrat penggunanya menembus setiap sisi keindahan tempat yang natural. Selain itu menambah kebanggaan dengan tampilannya yang bergaya dan merepresentasikan tren gaya hidup terkini.

Sementara itu, XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery melengkapi line up motor edisi spesial perayaan 60 tahun kiprah Yamaha di ajang balapan Grand Prix dunia. Sebelumnya Yamaha telah menyematkan livery khusus ini pada MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS, All New R15M Connected ABS dan R25 ABS.

XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery (YAMAHA)

Livery Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary terinspirasi dari desain merah putih pada YZR500 (0W48) yang digunakan sang juara Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500 cc. Pada XSR 155, desain itu tampak dari speedblock warna merah di horizontal line dengan stripe hitam pada body motor, lalu sentuhan warna emas pada velg semakin mempertegas ciri khas livery ini.

”Memulai awal tahun ini kami menyuguhkan pilihan terbaru bagi konsumen dengan meluncurkan XSR 155 Matte Dark Blue Authentic dan XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery. Sangat cocok untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen yang menyukai tampilan sport heritage yang dilengkapi fitur dan teknologi modern. Penggunanya pun semakin enjoy dan bangga berkendara dengan XSR 155 warna dan livery baru ini yang kehadirannya kian memperkuat karakter motor ini,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Motor XSR 155 memadukan nilai warisan masa lalu serta sentuhan teknologi masa kini. Tampilan desainnya berkonsep sport heritage yang tak lekang oleh waktu dengan fitur berkendara modern, serta performa mesin yang andal dan bertenaga. Keunggulan desain XSR 155 terlihat dari tangki Drip-Shaped, jok single seat heritage klasik serta lampu depan dan belakang bulat berteknologi LED modern dengan full LCD Digital Speedometer bergaya retro dilengkapi Multi Information Display (MID). Selain itu, motor ini juga telah memiliki fitur Assist & Slipper Clutch dimana fitur Assist membuat pengoperasian kopling lebih ringan saat menarik tuas kopling, sedangkan Slipper clutch berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada roda belakang saat melakukan engine brake, ketika menurunkan gigi secara cepat. XSR 155 juga sudah mengadopsi suspensi Up Side Down (USD) yang tidak hanya memberikan kesan gagah pada motor namun turut meningkatkan handling saat berkendara. XSR 155 dibekali mesin Fuel Injection berkapasitas 155cc, SOHC, 4 langkah berpendingin cairan yang didukung teknologi VVA (Variable Valve Actuation) yang dapat membuat torsi merata pada setiap putaran mesin.

XSR 155 Matte Dark Blue Authentic dipasarkan seharga Rp 36.905.000 on the road Jakarta dan XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery dibanderol Rp 37.505.000 on the road Jakarta.

Informasi selengkapnya terkait XSR 155, silakan kunjungi website Yamaha Indonesia https://www.yamaha-motor.co.id/product/xsr-155/

Informasi Produk

Desain

Tampilan klasik modern pada XSR 155 diwujudkan melalui beberapa sentuhan di berbagai sektor. Mulai dari model tangki Drip-Shaped, penggunaan jok single seat dengan desain klasik yang stylish, lalu desain lampu depan dan belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern, hingga keberadaan Full LCD Digital Speedometer bergaya retro yang telah dilengkapi dengan Multi Information Display (MID).

Fitur

Motor ini juga telah memiliki fitur Assist & Slipper Clutch dimana fitur Assist membuat pengoperasian kopling lebih ringan saat menarik tuas kopling, sedangkan Slipper Clutch berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada roda belakang saat melakukan engine brake, ketika menurunkan gigi secara cepat. Sementara pada bagian kaki-kaki, XSR 155 sudah mengadopsi suspensi Up Side Down (USD) yang tidak hanya memberikan kesan gagah pada motor namun turut meningkatkan handling saat berkendara. Terkait ban sendiri, model ini menggunakan ban berjenis dual purpose yang dirancang untuk mobilisasi di berbagai kondisi jalan dengan ukuran 110/70 di bagian depan dan 140/70 di bagian belakang.



Mesin

Di sektor jantung pacu, XSR 155 hadir dengan mesin Fuel Injection berkapasitas 155cc, SOHC, 4 langkah berpendingin cairan yang telah dilengkapi dengan teknologi VVA (Variable Valve Actuation) yang dapat membuat torsi merata pada setiap putaran mesin. XSR 155 menghasilkan tenaga sebesar 14,2 kw/10.000 rpm dan torsi sebesar 14,7 Nm/8.500 rpm.