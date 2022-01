Ini Wasit yang Pimpin Laga Persib Bandung vs Bali United, Maung Pernah Kalah Telak Saat Dipimpinnya

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Liga Indonesia Baru (LIB) menunjuk wasit Steven Yubel Poli sebagai pemimpin pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Bali United di Stadion Gelora Ngurah Rai Denpasar, Kamis (13/1/2022).

Wasit asal Sumatera Utara itu akan dibantu oleh Beni Andriko sebagai asisten wasit 1 (satu) dan Fuad Qohar sebagai asisten wasit 2 (dua).

Bagi Persib, dipimpin oleh Steven Yubel Poli merupakan kali kedua di musim ini.

Sebelumnya Steven Yubel Poli pernah memimpin laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (8/12/2021).

Di mana di pertandingan yang sempat diwarnai keributan antara pemain, menjadi mimpi buruk bagi Persib.

Laga berakhir kekalahan bagi Maung Bandung dengan skor 0-3.

Gol yang dicetak oleh Bruno Moreira dan dwi gol dari Taisei Marukawa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunJabar.id dari laman transfermarkt.id, hingga pekan ke-19, Steven Yubel Poli telah memimpin tujuh kali pertandingan meliputi, PS Sleman vs Persija Jakarta dengan skor akhir imbang 1-1.

Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (0-1), Tira-Persikabo vs Borneo FC (3-0), Persik Kediri vs Persija Jakarta (2-2), Arema FC vs Persebaya Surabaya (2-2), Persela Lamongan vs PSM Makassar (1-1), dan terakhir Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (0-3).