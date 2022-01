Di Mapolrestabes Bandung, Bikers RGOG Bagikan Ribuan Sembako Untuk Warga Terdampak Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ribuan paket sembako serta uang tunai dibagikan Road Glide Owners Group (RGOG), untuk masyarakat terdampak Covid-19 serta tenaga kesehatan, TNI dan Polri yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi.

Bantuan tersebut dititipkan kepada Polda Jabar dan Polrestabes Bandung. Penyerahan bantuan diterima Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana di Mapolrestabes, Jalan Jawa Kota Bandung, Kamis (13/1/2022).

RGOG Indonesia sendiri merupakan wadah silaturahmi para pengguna motor Harley Davidson tipe Road Glide dari berbagai club di Nusantara yang saat ini tengah merayakan hari ulah tahun (HUT) ke-4 nya.

Cepi Kd, ketua panitia mengatakan, bakti sosial dan silaturahmi bikers di Bandung ini mengusung tema "the sacred four" dengan tag line Live Normally During Pandemic.

"Kita tidak tahu, kapan pandemi virus corona akan berakhir, tapi kita harus lanjutkan hidup dengan semua ke-asyikan nya, kebiasaan kita berkumpul bersilaturahmi hobby touring ke mana saja bisa tetap dilakukan, selama kita menjalankan hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai anjuran pemerintah," ujar Cepi, dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022).

Rangkaian HUT RGOG ini, kata dia, mendonasikan sumbangan sebesar Rp 510 juta, terdiri dari seribu paket sembako untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru, 500 paket sembako untuk masyarakat terdampak covid, 2500 paket sembako untuk tenaga kesehatan, TNI dan Polri.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyumbangkan uang tunai senilai Rp. 100 juta untuk pembangunan Pasantren Ulul Albab Bojong Koneng yang diserahkan simbolis kepada Kapolda Jabar.

"Seratus paket sembako kita diserahkan langsung kepada yayasan yatim piatu HDCI Rabani," katanya.

Pihaknya juga bakal membagikan paket protokol kesehatan untuk masyarakat, dalam bentuk masker dan hand sanitizer masing-masing 10 ribu paket.

Boyke Luthfiana Syahrir, Head Deputy RGOG Bandung mengaku bersyukur Bandung dijadikan tempat digelar giat baksos dan silaturahmi bikers dalam rangka HUT RGOG ke 4.

"Tentu saja para roadglider yang datang akan di sambut dengan sukacita dan keyakinan bahwa hal ini dapat membantu kebangkitan perekonomian di Bandung, di mana para roadglider dapat mengunjungi tempat-tempat wisata dan membeli oleh-oleh dari sentra indrustri setempat," ujar Boyke.

Kombes Pol Rudi Syafirudin, President RGOG Indonesia mengucapkan terimakasih kepada Forkopimda yang telah membantu menyukseskan kegiatan baksos.

"Serta memohon doa restunya dari masyarakat agar kiranya giat baksos dan silaturahmi bikers yang akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, bisa berjalan dengan baik dan lancar," ujar Rudi.