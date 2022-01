Chord Lagu Potret Manehna, Lagu Sunda Populer dari Nining Meida, Lengkap serta Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Penikmat lagu Sunda, bisa jadi tidak asing dengan lagu Potret Manehna.

Lagu ini dipopulerkan Nining Meida. Dari semua lagu yang dirilis penyanyi yang satu ini, Potret Manehna teramsuk lagu yang populer.

Hingga kini. lagu ini bahkan banyak dibuatkan versi cover terbarunya di Youtube.

Baca juga: Chord Lagu Teu Sangka serta Liriknya yang Menyentuh, Lagu Sunda Populer dari Abiel Jatnika

Nah, jika Anda ingin menyanyi seklaigus memainkan musik, lagu ini bisa menjadi pilihan.

Berikut ini chord lagu Potret Manehna, lengkap dengan lirik lagunya.

Em B

Potret manehna

C B

Nu katampa minggu kamari

C Em

Dipiguraan

C Em

Disimpen dihade-hade

B

Anteng diteuteup

C B

Jadi batur dina simpe

Em

Aduh endahna

C Em

Mapaesan taman hate

C B C

Potret manehna, potret manehna

B Em

Ditilik di sidik-sidik

B Em C

Diteuteup di bulak-balik

Em

Ku manis bae

C B C B

Potret manehna, potret manehna

C

Socana, imutna, teuteupna sagalana

Em

Ngan keur kuring bae

Em B C B

Potret manehna, potret manehna

Em B

Potret manehna,

C B

Wawakil jirim jinisna

C Em C Em

Tanda satia ngarah kangen salilana

Em B

Jadi bukti najan anggang langka tepang

Em C Em

Potret anu digugulung potret manehna.

Chord Lagu Anjeun

Berikut ini chord lagu Anjeun dari Nining Meida, lagu pop Sunda yang populer.

Buat kamu yang ingin bermain musik sambil melantunkan lagu Sunda, dapat mencoba kunci lagu Anjeun ini.

Lagu ini termasuk lagu pop Sunda hits yang memiliki makna mendalam liriknya. Berikut ini chord dan lirik lagu Anjeun.