Selama Januari, Beli New CB150X Dapat Voucher Modifikasi Senilai Rp 1 Juta

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – PT Daya Adicipta Motora (DAM) bersama seluruh jaringan Dealer sepeda motor Honda di Jawa Barat menawarkan program penjualan menarik, bagi konsumen yang ingin membeli motor sport adventure touring New CB150X. Selama periode Januari 2022, setiap pembelian New CB150X akan mendapatkan voucher modifikasi senilai Rp 1,000,000.-.

Voucher dapat digunakan untuk membeli accessories & apparel resmi Honda di Dealer Sepeda Motor Honda atau juga dapat digunakan di toko part modifikasi, accessories, & apparel aftermarket yang telah bekerjasama dengan dealer Honda.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan Progam ini sebagai bentuk apresiasi kami bagi konsumen untuk dapat menikmati pengalaman menyenangkan berkendara menggunakan New CB150X dengan tampilan modif, accessories & apparel yang menarik.

“Program ini berlaku untuk pembelian secara cash maupun kredit dengan syarat dan ketentuan berlaku dari Dealer. Konsumen bisa langsung mengunjungi dealer sepeda motor Honda terdekat untuk mendapatkan program tersebut,” ujar Handi.

New CB150X dibekali mesin terbaru 150cc DOHC berpendingin cairan dengan transmisi 6-percepatan dengan power maximum 11,5kW/9.000 rpm dan torsi maksimum di angka 13,8Nm/7.000 rpm yang mampu menghadirkan performa berkendara powerfull dan responsive terutama pada putaran tengah pada kontur jalan berbatu dengan kecepatan maksimum hingga 114km/jam dan akselerasi 0-200 meter 10,9 detik. Didukung dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI menjadikan model ini ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan bakar yaitu 38 km/L berdasarkan hasil tes ECE R40.

Memperkuat kesan outstanding adventure sport bike, model ini dibekali beragam fitur-fitur penunjang untuk pengguna seperti windscreen berukuran tinggi. Untuk kemudahan berkendara, full digital panel meter hadir dengan tampilan layar besar berkesan tangguh mampu menampilkan berbagai informasi antara lain gear position, konsumsi bahan bakar rata-rata A & B, konsumsi bahan bakar instan, dan penunjuk waktu.

Penggunaan tapered handlebar dan posisi handlebar yang tinggi membuat pengendara semakin gagah dan nyaman ketika city riding ataupun turing jarak jauh dengan posisi tegak yang ergonomis. Desain shroud dan cover tangki bahan bakar yang lebar memberikan tampilan yang kokoh serta penyematan duck fender juga memperkuat identitas adventure touring pada model ini. Bagian tata cahaya untuk lampu bagian depan, belakang, dan lampu sein telah menggunakan teknologi All LED Lighting System yang modern. Penyematan undercowl bergaya adventure, wavy disc brake, dan inverted front suspension pada New CB150X sanggup meningkatkan kestabilan berkendara harian ataupun ketika jarak jauh, terutama saat melalui kondisi jalan rusak dan berbatu. Selain itu, suspensi baru tersebut membuat handling semakin lincah, menghadirkan kendali terbaik yang menjawab pada kebutuhan para pecinta motor sport petualang.

New CB150X hadir dengan warna Volcano Matte Black, Glossy Red & Matte Green. Sebagai pionir di kelasnya, New CB150X dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 33,050,000.- dan untuk varian Special Edition (SE) Rp 33,550,000.-.