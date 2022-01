Main Event Urban Village 2021 Sukses Digelar, Dukung Branding Desa-desa Digital

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mahasiswa peminatan Marketing Communication program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom menggelar Main Event Urban Village 2021 secara daring, Sabtu (8/1/2022).

Kegiatan dengan tema DIVINE, Digital Village Ineffable ini merupakan puncak dari serangkaian acara Urban Village 2021.

Urban Village merupakan acara tahunan dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom yang bertujuan untuk mengembangkan potensi Mahasiswa peminatan Marketing Communication.

Melalui Urban Village 2021 Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 diajari secara praktikal bagaimana cara membranding desa-desa sekaligus cara menjalankan sebuah kegiatan event.

"Kegiatan ini tidak hanya untuk kepentingan program studi semata, tetapi juga bentuk kontribusi yang bermanfaat bagi desa-desa digital," kata Ade Irma Susanty Ph.D selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis.

Kegiatan Main Event Urban Village 2021 diikuti 300 lebih partisipan dengan para pembicara yakni Rommy Rismawan selaku co-Founder dari PT Kudos Indonesia yang membawakan materi Event Industry Under The New Normal.

Dilanjutkan dengan pembacaan awarding untuk kelas-kelas peminatan Marketing Communication yang telah mengikuti rangkaian acara Urban Village 2021.

Kegiatan ditutup dengan penampilan spektakuler dari Eclat Story yang membawakan lagu hitsnya “Bentuk Cinta”.