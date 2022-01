Burgerkill dengan Vokalis Baru Bakal Guncang Puncak Spirit Of The Decade - Supermusic X Hellprint

Kanan ke kiri: Produser Virtual Spirit Of The Decade Abang Charles, Perwakilan Supermusic Tries Pondang, Ronald Radja Haba vokalis Burgerkill, Agung Hellfrog gitaris Burgerkill, dan Penyelenggara Supermusic X Hellprint Spirit Of The Decade Danny Kajul saat konferensi pers di Studio Denny Minuz Production, Jalan Bojongkoneng Atas No 90 C, Kabupaten Bandung, Rabu (29/12/2021).

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tanpa terasa, gelaran musik perayaan 10 tahun kebersamaan Supermusic dan Hellprint yang mengusung tema Spirit Of The Decade akan menginjak sesi puncaknya, alias episode ke-14.

Di tahapan puncak Spirit Of The Decade persembahan Supermusic dan Hellprint ini Superfriends bakal disuguhi band metal hardcore ternama, Burgerkill.

Kehadiran Burgerkill di even pamuncak ini diharapkan Supermusic X Hellprint menjadi band yang tampil “The Super Roar” dari rangkaian Spirit Of The Decade yang berlangsung sejak 14 Oktober 2021.

Terlebih gelaran ini menjadi penampilan pertama Burgerkill bersama Ronald Radja Haba, sebagai frontman barunya, yang tentunya akan menjadikan titik puncak dari konser virtual kolaborasi Supermusic dan Hellprint, makin spesial.

Selain itu, Spirit Of The Decade menjadi era baru bagi Burgerkill yang sudah mulai panas kembali dan siap beraksi maksimal melalui singel terbaru "Roar of Chaos".

Perwakilan Supermusic, Tries Pondang, mengatakan sangat dan selalu mendukung apa yang menjadi program-program Hellprint selama itu berada dalam satu visi dan misi.

Begitu juga dengan suguhan di puncak Spirit Of The Decade ini, karena Burgerkill juga memiliki kesamaan visi dan selalu mendukung gelaran Supermusic X Hellprint.

Berdasarkan catatan Hellprint, Burgerkill sudah mendukung sekitar 16 helatan musik Supermusic X Hellprint. Di antaranya; Anniversary 10 years grinding machine (2011), United Day I (2011), United Day II (2012), Monster Of Noise 1 (2013), West Java Invasion, Angkasa (2014), RTF Redemption (2014), Monster Of Noise 2 (2015), WJI Tour - Garut (2015), Humiliation Launching (2015), United Day IV (2016), Monster Tour Disjas (2016), United Day V (2017), United Day VI (2018), United Day VII (2019), Reunited Moment (2021), Spirit Of The Decade (2022).

"Soal kolaborasi Supermusic dan Hellprint, selama ini Hellprint selalu punya mimpi yang selalu bisa dibicarakan dengan Supermusic hingga bisa direalisasikan. Kami merasa punya kesamaan dalam sinergi dan semangat serta kepedulian yang tidak pernah putus. Kekeluargaan kami yang jadi poin lebih, jadi bukan sekadar berbisnis," tutur Tries saat konferensi pers di Studio Denny Minuz Production, Jalan Bojongkoneng Atas No 90 C, Kabupaten Bandung, Rabu (29/12/2021).