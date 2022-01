Para Pengusaha Potong Rambut Asli Garut Dorong Ridwan Kamil Maju Pilpres 2024: Biar Lebih Ngabret!

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perkumpulan pengusaha jasa barbershop asli Garut (Asgar) yang tergabung dalam Forum Barber Asgar memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju ke ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami dan rekan-rekan terpanggil untuk memberikan dukungan secara konkret untuk mendorong Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil untuk maju menjadi pimpinan negara (Pilpres 2024)," kata inisiator dan salah satu founder Forum Barber Asgar, Deden Najwi Ridho, melalui ponsel, Kamis (7/1/2021).

Pria yang akrab disapa Deden Jenggot itu mengatakan alasannya mendukung dan mendorong Ridwan Kamil maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, selama menjadi gubernur Jabar, Ridwan Kamil banyak memberikan inovasi dan bantuan kepada para pengusaha jasa barbershop untuk lebih modern dan maju.

"Bantuan tersebut antara lain desain barber shop, pelatihan manajemen, penerapan informasi teknologi (IT), promosi, serta upgrading skill," katanya

Bahkan, Deden bersama sejumlah anggota Forum Barber Asgar sempat mengikuti kunjungan kerja ke Melbourne, Australia, melalui Kadin Jabar untuk studi banding secara langsung terkait pengelolaan barbershop yang modern.

"Dan menurut saya, apa yang dilakukan Pak Ridwan Kamil sangat fresh dan out off the box."

"Bagaimana kami yang selama ini tidak menyadari bahwa jasa barber ini merupakan ekraf atau ekonomi kreatif dan memiliki prospek yang besar di global," kata Deden.

Terdorong mimpi dan harapan barbershop Asgar bisa mendunia, kata Deden, pihaknya menaruh harapan besar kepada Ridwan Kamil untuk menjadi pemimpin negara ini, agar Ridwan Kamil memiliki kebijakan yang lebih luas lagi.

"Kami juga percaya pada kemampuan yang ada, Pak Ridwan Kamil mampu membawa Indonesia lebih ngabret lagi," ujarnya.

Oleh karenanya, pihaknya pun mengajak warga Garut khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya serta para pelaku usaha barbershop dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama mendukung Ridwan Kamil maju Pilpres 2024.

"Karena kandidat capres yang lain hanya gimmick dan Ridwan Kamil yang sudah konkret menempatkan barber sebagai ekonomi kreatif serta full support," katanya. (*)