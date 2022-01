Catatan Wasit Syaiful Arif yang Akan Pimpin Persib vs Persita, Ini Jumlah Kartu yang Dikeluarkannya

Foto pertandingan Persib vs Persipura di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/10/2021).

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wasit Syaiful Arif akan memimpin laga Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang yang berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, malam nanti.

Selain Syaiful Arif, PT Liga Indonesia Baru pun menunjuk Sugiarto sebagai asisten wasit satu dan Slamet Sudarsono sebagai asisten wasit dua.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunJabar.id dari laman Transfermarkt, Syaiful Arif sudah tiga kali bertugas memimpin pertandingan BRI Liga 1 musim ini meliputi, laga Persib kontra Persipura Jayapura di Stadion Manahan Solo, Sabtu (30/10/2021).

Saat itu, Persib Bandung meraih kemenangan dengan skor telak 3-0.

Selanjutnya, PSM Makassar vs Persija yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Selasa (7/12/2021) dengan kemenangan 3-0 bagi tim ibukota.

Pertandingan lainnya yaitu, Persiraja Banda Aceh kontak Persipura Jayapura yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (24/9/2021).

Skor pertandingan berkesudahan 2-1 bagi kemenangan tim berjuluk Mutiara Hitam.

Dari tiga pertandingan tersebut, Syaiful Arif sudah mengeluarkan 13 kartu kuning, dengan perincian, tiga kartu saat memimpin laga Persiraja vs Persipura, lima kartu di laga Persib vs Persipura dan lima kartu di laga PSM vs Persija. (*)