LINK Live Streaming Liga Italia: Inter Ditantang Bologna, AC Milan dan Juventus Jalani Big Match

TRIBUNJABAR.ID - Rangkaian pertandingan Liga Italia 2021-2022 pekan ke-20 akan dimulai malam ini dengan laga antara Bologna dan Inter Milan.

Berbagai laga itu bisa disaksikan melalui tayangan live streaming Vidio.com.

Link live streaming bisa diperoleh di akhir tulisan ini.

Duel Bologna vs Inter Milan dijadwalkan berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara, Kamis (6/1/2022), pukul 18.30 WIB.

Baca juga: Jelang Lawan AS Roma, Pelatih AC Milan Harus Putar Otak, Tiga Pemainnya Positif Covid-19

Inter Milan saat ini merupakan pemuncak klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 46 poin.

I Nerazzurri unggul 19 angka atas Bologna yang menempati peringkat ke-10.

Menurut data Transfermarkt, Inter Milan memetik 7 kemenangan dalam 10 laga terakhir kontra Bologna di Serie A atau kompetisi kasta tertinggi Liga Italia.

Tiga pertandingan lainnya berakhir dua kemenangan untuk Bologna dan sekali imbang.

Adapun pertemuan terakhir antara Inter dan Bologna baru terjadi pada pekan keempat Liga Italia musim ini di Stadion Giuzeppe Meazza.

Baca juga: Bologna vs Inter Milan, Simone Inzaghi Minta Pemainnya Jangan Anggap Remeh Lawan, Ini Sebabnya

Pada pertandingan tersebut, Inter Milan menang telak 6-1 berkat aksi Lautaro Martinez, Milan Skriniar, Nicolo Barella, Matias Vecino, dan Edin Dzeko (2 gol).

Rangkaian laga pekan ke-20 Liga Italia 2021-2022 juga menyajikan sejumlah laga seru lainnya, yakni dua big match AC Milan vs AS Roma dan Juventus vs Napoli.

Pertandingan ini penting untuk dimenangi, baik bagi AC Milan maupun AS Roma.