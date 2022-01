Viral, Fuji Murka Perankan Adegan Cappadocia Jadi Kinan di 'Layangan Putus', Komentar Thariq Disorot 

TRIBUNJABAR.ID - Video Fuji perankan adegan Kinan dalam film serial 'Layangan Putus' viral, komentar Thariq Halilintar pun disorot.

Adegan Kinan (Putri Marino) yang murka pada Aris (Reza Rahadian) dalam seri 'Layangan Putus' viral beberapa hari terakhir di media sosial.

Adegan tersebut menunjukkan Kinan yang benar-benar marah pada Aris lantaran mengajak Lydia (Anya Geraldine) berlibur ke Cappadocia, Turki.

Padahal, Cappadocia, Turki adalah tempat impian yang sangat ingin Kinan kunjungi lantaran banyak balon udara.

Adegan yang cukup menegangkan tersebut ternyata juga mencuri perhatian Fuji, adik Bibi Ardiansyah.

Fuji kemudian meniru adegan tersebut bersama crazy rich Bali, Marani Kemala.

Kocaknya, adik ipar Vanessa Angel ini menunjuk TV yang ada di dekatnya saat mengatakan 'her'.

Aksi Fuji dalam TikToknya @fujiiiian tersebut kemudian viral dan mencuri perhatian netizen.

"It's my dream, not her. My dream Mas, no no no, kamu yang udah gila," kata Fuji menirukan dialog Kinan.

Video yang diposting pada 2 Januari 2022 ini, kini viral dan ditonton hingga 17 juta kali.