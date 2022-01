Setelah Harga Sawi Anjlok. Petani di Sukabumi Beralih Tanam Bawang Brebes, Ternyata Hasilnya Bagus

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Petani sayuran sawi di Kampung Pamoyanan Pentas, Desa dan Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, mencoba beralih menanam bawang Bima Brebes, Rabu, (5/1/2021).

Petani sayuran Sasmita (52), mengatakan, ia mencoba menanam bawang Bima Brebes tersebut setelah mendapatkan bantuan bibitnya dari pemerintah.

Sasmita beralih menanam bawang setelah mengalami kerugian akibat anjloknya harga sawi pada beberapa waktu yang lalu.

"Ini tanam tanggal 1 November 2021 biasanya di Brebes panen 2 bulan pas. Kalau ini mungkin beda kontur tanahnya jadi 63 hari, alhamdulilah kemarin ada kunjungan dari pengusaha orang Brebes dan mereka angkat jempol karena hasilnya bisa melebihi yang ada di Brebes," ujarnya.

Menurut Sasmita, ia menanam bawang Bima tersebut seluas 2.500 meter persegi dengan bibit 2,5 kwintal.

"Mudah-mudahan dapat dua ton panen hari ini. Sedangkan untuk pemasarannya sementara saya akan ecer dan dijual ke pasar-pasar di Sukabumi. Kalau harganya Rp 8.000 per kg, kalau kering Rp 17.000 per kg sedangkan di pasar dijual Rp 24.000 per kg," ucapnya.

Kepala Desa Kebonpedes Dadan Apriandani menyebut, baru pertama kali petani di wilayahnya yang menanam komuditas bawang Bima Brebes tersebut.

"Alhamdulillah kami bersyukur mempunyai Poktan yang mempunyai inovasi, mencoba bahwa menanam bawang Brebes di wilayah kami itu bisa dan berhasil," ujarnya.

Dengan keberhasilannya petani menanam bawang Bima Brebes tersebut pihak Pemdes Kebonpedes akan mengadakan studi banding.

"Mudah-mudahan ke depannya mempunyai pasarnya sendiri, jadi petani disini tidak bingung untuk menjualnya harus kemana. Dan nanti para kelompok tani di sini akan mengadakan studi banding ke para petani di Brebes, semoga Dinas Pertanian memfasilitasinya," ujar Dadan. (*)