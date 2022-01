Chord Gitar Kabogoh Jauh, Lagu Sunda Hits dari Darso, 'Jelema Palinter Dunya Beuki Maju . . '

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord gitar Kabogoh jauh, lagu pop Sunda populer dari Darso.

Bagi yang bukan penikmat lagu Sunda, bisa jadi pernah mendengar lagu Kabogoh Juh ini.

Lagu Sunda ini langsung hits sejak dirilis pada 2015, bahkan banyak yang membuat versi cover-nya di Youtube lho.

Lagu ini menceritakan tentang memiliki pacar yang terpisah jarak atau hubungan jarak jauh alias long distance relationship (LDR ).

Nah, buat kamu yang lagi LDR cocok banget nih lagu dari Darso ini.

Berikut ini chord lagu Kabogoh Jauh, lengkap dengan lirik Kagoboh Jauh.

Am

Boga kabogoh jauh

Dm E

Mentas laut leuweung gunung

Dm C

Tapi apel teu bingung

F Am

Cukup hallo na telepon

Am

Kuring di pulau jawa

Dm E

Manehna pulau sumatera

Dm C

Lamun malam mingguan

F Am

Mojok via SMS-an

Reff :

Am

Jelema palinter

Am Dm

Dunya beuki maju

G

Najan urang pajauh

F Am

Bisa ngobrol unggal waktu

Am Dm

Tiap SMS-an atawa nelepon

G

Teu jadi pikiran

F Am

Kajeun pulsa kabobolan

E F Am

Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna