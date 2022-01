Meski Mulai Turun, Harga Cabai di Pasar Baru Indramayu Masih Pedas

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU- Harga cabai rawit merah masih "pedas" di Kabupaten Indramayu.

Kendati demikian, pada awal tahun 2022, harga cabai rawit merah sudah berangsur turun dibandingkan pekan sebelumnya.

Di Pasar Baru Indramayu, harga cabai rawit merah turun menjadi Rp 90 ribu per kilogram dari Rp 100 ribu per kilogram.

"Harganya sudah mulai turun, tapi dikit," ujar pedagang di Pasar Baru Indramayu, Opik, kepada Tribuncirebon.com, Senin (3/1/2022).

Para pedagang, ucap Opik, sangat berharap harga cabai rawit merah bisa segera kembali normal di kisaran harga Rp 30-35 ribu per kilogram.

Pasalnya, tingginya harga sangat berpengaruh kepada hasil penjualan cabai di lapak jualannya tersebut.

Penurunan harga juga terjadi di jenis cabai lain seperti cabai merah dari Rp 40 ribu per kilogram menjadi Rp 30 ribu per kilogram dan cabai hijau dari Rp 28 ribu per kilogram menjadi Rp 24 ribu per kilogram.

Padahal jika kondisi normal, harga cabai merah hanya berkisar di harga Rp 15-20 ribu per kilogram, cabai hijau berkisar Rp 15 ribu per kilogram.

"Walau turun, tapi harganya belum kembali normal," ucapnya.

Menurut Opik, belum normalnya harga cabai di Indramayu sekarang ini karena pengaruh musim penghujan.

Panen cabai para petani berkurang dan cabai mudah busuk.

"Kami para pedagang sangat berharap harga komoditas cabai bisa segera kembali normal," ujar dia.