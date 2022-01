Chord Lagu Anjeun, Lagu Pop Sunda Populer dari Nining Meida, Lengkap serta Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Anjeun dari Nining Meida, lagu pop Sunda yang populer.

Buat kamu yang ingin bermain musik sambil melantunkan lagu Sunda, dapat mencoba kunci lagu Anjeun ini.

Lagu ini termasuk lagu pop Sunda hits yang memiliki makna mendalam liriknya. Berikut ini chord dan lirik lagu Anjeun.

Intro : C D Bm C C

C D D

Teu aya deui, nu mikancinta iwal anjeun

Bm F

Teu aya deui, nu mikamelang iwal anjeun

G F G

Pangnyaahna sadunya, pangbageurna sadunya iwal anjeun