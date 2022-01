Welcome 2022, Bagikan Quotes Resolusi Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Masih dalam momen menyambut Tahun Baru 2022, selain ucapan selamat Tahun Baru Anda juga bisa membagikan quotes resolusinya.

Membagikan quotes resolusi paling tidak membuat Anda membangkitkan semangat mencapai apa yang diinginkan.

Quotes resolusi ini bisa juga Anda bagikan ke media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter, dan lainnya.

Supaya lebih berkesan, Anda bisa menyampaikan quotes resolusi ucapan Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris.

gambar menarik Tahun Baru 2022 (freepik.com)

Berikut ini kumpulan quotes resolusi ucapan Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris lengkap beserta artinya, dikutip dari Shutterfly.

Quotes Resolusi Ucapan Tahun Baru 2022

1. “Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.” -Abraham Lincoln

“Selalu ingat bahwa resolusi Anda sendiri untuk sukses lebih penting daripada yang lain.” -Abraham Lincoln

2. “If you asked me for my New Year Resolution, it would be to find out who I am.” -Cyril Cusack

"Jika Anda meminta saya untuk Resolusi Tahun Baru saya, itu untuk mencari tahu siapa saya." -Cyril Cusack