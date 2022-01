Jadwal Liga Italia A Pekan ke-20: Ada Dua Big Match, Salah Satunya AC Milan vs AS Roma

Brahim Diaz merayakan gol AC Milan dalam sebuah pertandingan. AC Milan akan menjamu AS Roma pada pekan ke-20 Serie A Liga Italia, Jumat (7/1/2022) dini hari WIB.

TRIBUNJABAR.ID - Kompetisi Serie A Liga Italia masih sedang istirahat di momen pergantian tahun.

Serie A akan bergulir lagi pada hari Kamis dan Jumat mendatang.

Inilah jadwal lengkap Liga Italia Serie A pekan ke-20 yang bakal menyajikan sejumlah big match.

Big match tersaji di antaranya AC Milan vs AS Roma dan Juventus vs Napoli.

Dua pertandingan seru tersebut wajib ditonton karena keempat tim sedang saling mengejar poin di papan atas klasemen Liga Italia Serie A 2021-2022.

Liga Italia Serie A pekan ke-20 akan dimulai dengan laga Bologna vs Inter Milan, Kamis (06/01/2022) pukul 18.30 WIB.

Sebelumnya, pada pekan ke-19 Liga Italia Serie A yang bergulir 22-23 Desember 2021, Inter Milan memantapkan posisinya di puncak setelah berhasil menaklukkan Torino dengan skor tipis 1-0.

Kini, raihan poin Inter Milan menjadi 46 poin di klasemen sementara Liga Italia Serie A.

AC Milan, rival sekota Inter Milan, menyusul kembali di posisi kedua selepas menggusur Napoli dengan 42 poin.

Hasil tersebut diraih AC Milan berkat kemenangan 4-2 atas Empoli, sedangkan Napoli takluk dari Spezia 0-1.