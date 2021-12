Tiga Lansia di Sukabumi Dibui, Terlibat Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah.

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI -Tiga lansia di Sukabumi ditangkap anggota Satreskrim Polres Sukabumi Kota karena terlibat pencabulan anak di bawah umur.

Tersangka O alias M berumur 71 tahun, pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada Mei 2021 lalu.

"Ada empat korban anak yang dilakukan oleh pelaku di rumahnya di Kabandungan, Cikole, Kota Sukabumi," ujar Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sy Zainal Abidin.

Kedua S alias UC berumur 62 tahun, melakukak pencabulan terhadap satu orang anak pada 4 Desember 2021.

"Pelaku kita tangkap pada 26 Desember 2021 di rumahnnya, setelah adanya laporan dari keluarga korban," jelas Zainal.

Pelaku ketiga pelaku YS 59 tahun, melakukan asusila terhadap seorang anak di bawah umur pada 7 Desember 2021 lalu.

"Setelah ibu korban lapor, lalu peyelidikan dan penyidikan, Pelaku ditangkap 27 Desember kemarin," tututnya.

Sementara itu satu pelaku lainnya berinisial Ar (31) pada satu orang korban anak di bawah umur.

"Pelaku ini ditangkap pada 8 Desember lalu, di rumahnya di jalan Salabintana Kabupaten Sukabumi," ucapnya. Zainal.

Zainal, menegaskan pasal yang diterapkan kepada para tersangka, pasal 81 dan atau pasal 82 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Hal ini harus menjadi perhatian bagi semua masyarakat, karena dari keempat kasus tersebut terjadi di sekitar keluarga dalam satu tempat tinggal," pungkasnya.