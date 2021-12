Disebut Punya Dua Bayi Mainan untuk Gimmick, Ivan Gunawan Bantah, Akui Merasa Kesepian Setiap Hari

TRIBUNJABAR.ID - Ivan Gunawan beri tanggapan membantah tudingan yang menyebut dirinya mendadak punya bayi karena untuk gimmick.

Desainer kondang itu mengungkapkan perasaannya mempunyai dua bayi laki-laki untuk menamaninya.

Pada Boy William, presenter Ivan Gunawan perkenalkan dua boneka yang ia sebut sebagai bayi laki-lakinya.

Ia memberi nama anak pertama Miracle Putra Gunawan dengan panggilan Eqqel.

Sedangkan anak kedua, bernama Marvelous Putra Gunawan dan biasa dipanggil Marvel.

Baca juga: Anak Ivan Gunawan Digendong Ayu Ting Ting, Netizen Malah Ramai Doakan Eqqel Punya Adik Baru dari Ayu

Ivan Gunawan memberi nama kedua bayi laki-lakinya terinspirasi dari film superhero.

Melihat tingkah sang sahabat, Boy William sempat mengira Ivan Gunawan sedang tidak sadar.

"Have you lost your mind?," tanya Boy William dikutip dari YouTube-nya, Selasa (28/12/2021).

Ivan Gunawan menegaskan, saat ini dirinya dalam keadaan sadar memiliki dua bayi laki-laki.

Walaupun selama ini, tak sedikit orang yang mengira dirinya stres dan halu.