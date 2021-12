Rekomendasi 5 Villa di Bandung untuk Libur Akhir Pekan

Mulberry Hill by The Lodge

TRIBUNJABAR.ID - Bandung selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi favorit warga Ibu Kota dan sekitarnya untuk menghabiskan liburan. Bagaimana tidak, jaraknya yang hanya sekitar 3 jam dari Jakarta membuat Bandung cocok dijadikan sebagai weekend getaway.

Tak hanya itu, Bandung juga memiliki beragam tempat wisata yang cocok dikunjungi wisatawan keluarga, maupun anak muda. Misalnya saja seperti Tangkuban Perahu, Cikole, Gedung Sate, Tebing Keraton, Farm House, hingga Kebun Binatang Bandung.

Hal ini jugalah yang membuat kini banyak berdiri villa di Bandung untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan. Kapasitasnya yang besar, lokasinya yang berada di dataran tinggi, hingga udaranya yang sejuk menjadi alasan kini villa banyak dipilih wisatawan sebagai tempat menginap.

Lalu, apa saja villa di Bandung yang cocok sebagai tempat liburan akhir pekan? Ini rekomendasinya.

1. Mulberry Hill by The Lodge

Pertama, ada Mulberry Hill by The Lodge yang bisa menjadi alternatif liburan Anda saat ke Bandung. Terletak di Jalan Maribaya Timur, No. 1, Cibodas Lembang, Bandung, penginapan ini hadir dengan konsep villa dan glamping yang tengah naik daun.

Di sini, terdapat beberapa jenis kamar yang bisa dipilih wisatawan, seperti cottage, glamping, hingga villa. Seluruh kamar juga hadir dengan latar belakang hijaunya pemandangan alam lembang yang menakjubkan.

Villa ini juga tak jauh dari berbagai tempat wisata populer, seperti The Lodge Maribaya, Air Terjun Maribaya, Curug Dago Pakar, hingga Farm House Lembang. Jika Anda tertarik menginap di sini, harga per malamnya dikenakan biaya mulai dari Rp 800 ribuan untuk tipe cottage, hingga Rp 6 jutaan untuk tipe villa dengan kapasitas 8 tamu.

2. Vila Air Natural Resort

Kemudian, ada Vila Air Natural Resort yang terletak di Jalan Kolonel Masturi Km. 9, Desa Karyawangi, Parongpong, Bandung. Uniknya, villa ini mengambil konsep Jepang, dengan desain bangunannya yang menyerupai bangunan tradisional khas Negeri Matahari Terbit tersebut.