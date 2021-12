Buah Hati Lesti & Rizky Billar Lahir, Fitri Carlina Beri Ucapan Selamat: Kita Berhasil Kawal Leslar

TRIBUNJABAR.ID - Kini Lesti dan Rizky Billar dikaruniai anak pertama, Fitri Carlina memberikan ucapan selamat.

Penyanyi dangdut Fitri Carlina baru-baru ini terlihat memberikan ucapan selamat kepada penyanyi Lesti di akun Instagram pribadinya.

Lesti Kejora atau akrab disapa Dedek telah melahirkan anak pertamanya pada Minggu (26-12-2021).

Dengan berlatar belakang foto capture dari Instagram @rizkybillar, penyanyi 34 tahun tersebut memberikan caption turut bahagia atas lahirnya anak dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.

"Alhamdulillah, Selamat Bang @rizkybillar, Dedek @lestykejora, welcome to the world "Baby L" tersayang," tulis Fitri Carlina dalam akun Instagramnya @fitricarlina pada Senin (27/12/2021).

Fitri Carlina pun mendoakan untuk anak pertama Lesti agar selalu sehat, dan kelak bisa menjadi kebanggan bagi keluarganya.

"Keponakan yang paling dinanti semua Leslar Lovers, semoga selalu sehat dan menjadi kebanggan keluarga Aamiin YRA," tulisnya dengan penuh kasih sayang.

Tak luput pula Fitri memberikan pujian dan terharu atas keberhasilan Leslar fans Lesti Kejora dan Rizky Billar, mengawal sang idola sampai pada titik ini.

Berada di titik di mana, mulai dari menikah hingga sampai memiliki anak.

Bayi Lesti Kejora dan Rizky Billar lahir secara mendadak. (Instagram/rizkybillar)

"#LESLARLOVERS We did It, kita berhasil kawal Leslar sampai momen yang paling bahagia ini," tulis Fitri Carlina dengan dilengkapi emoticon terharu dan bahagia.