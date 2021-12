Layangan Putus Jadi Pusat Pembicaraan, Banyak yang Geram, Terbawa ke Alam Nyata, Ini Kata Psikolog

TRIBUNJABAR.ID - Warganet sedang membicarakan web series Layangan Putus yang dibintangi Reza Rahardian, Anya Geraldine, dan Putri Marino.

Konflik yang dibangun dengan tema utama perselingkuhan membuat para penontonnya terhanyut.

Apalagi, akting para bintangnya yang amat meyakinkan, memicu penonton geregetan dan emosi mereka teraduk-aduk.

Ketika menyaksikan Layangan Putus, banyak yang merasa marah, kesal sekaligus geram dengan perilaku para tokohnya.

Bahkan ada pula yang terbawa ke dunia nyata sehingga terus kepikiran dan berimbas pada sikapnya terhadap pasangan.

Isu perselingkuhan memang menjadi tema yang sangat sensitif bagi banyak orang.

Hal tersebut menjadi ketakutan banyak orang maupun memicu trauma masa lalu.

Begitu besar pengaruhnya sehingga banyak orang enggan menyaksikannya karena khawatir pada kondisi kesehatan mentalnya.

Sebenarnya, Layangan Putus bukan satu-satunya tontonan yang memberikan efek demikian.

Sebelumnya ada K-drama, The World of the Married dan Penthouse, yang juga membuat banyak orang emosional.