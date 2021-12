Yang Tersisa dari Laga Indonesia vs Singapura, Dua Kiper Tuai Pujian, Lakukan Penyelamatan Gemilang

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komentar bermunculan dalam akun instgram resmi PSSI setelah Timnas Indonesia memastikan masuk final Piala AFF 2020.

Di semifinal Indonesia berhasil mengalahkan Singpura dengan skor 4-2.

Kemenangan diraih melalui pertarungan dramatis di National Stadium, Singapura, Sabtu (25/12/2021).

Dalam komentar yang bermunculan, dua kiper yang tampil pada pertandingan tersebut dapat apresiasi dari warganet.

Bukan hanya penampilan Nadeo Argawinata, kiper Singapura Hassan Sunny pun mendapatkan pujian.

"Harus diakui 2 kiper hari ini tampil spektakuler, man of the match menurutku Nadeo Argawinata tapi kiper Singapura juga layak sih."

"Sungguh sangat luar biasa pemain timnas Indonesia 6x man of the match diborong pemain timnas Indonesia what a match 3 red card," kata akun @ainulyaqin.fcbi.

Nadeo berhasil menepis tendangan penalti pemain Singapura Faris Ramli di menit-menit akhir.

Penalti itu berawal saat bek Indonesia Pratama Arhan melanggar pemain Singapura di kotak pertahan.

Penalti gagal ini pula yang membawa harapan Indonesia untuk merebut tiket ke final.