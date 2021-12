Ucapan Natal dari Pemain dan Pelatih Persib Bandung, Pemain Anyar Persib Ungkap Harapannya di 2022

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah pemain dan pelatih Persib Bandung merayakan hari raya Natal bersama anggota keluarganya, serta mengucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan melalui akun Instagram pribadi masing-masing.

Mereka yang mengucapkan selamat natal diantaranya, Mark Klok, David da Silva, Esteban Vizcarra, Robert Rene Albert, dan Luizinho Passos.

"Hai, Marc Klok di sini ingin mengucapkan selamat hari Natal, dan semoga kita semua menjalani tahun yang hebat di 2022," ujarnya melalui reels akun Instagram @marcklok, Jumat (24/12/2021)

Serupa dengan Klok, ucapan juga datang dari rekrutan anyar Persib Bandung, David da Silva yang masih menjalani karantina. Ia berharap semua orang mendapat kesejahteraan di tahun depan.

"Halo semua, saya di sini ingin mengucapkan selamat natal kepada semua pengikutku (followers), temanku, dan setiap orang yang merayakannya. Semoga di tahun 2022, kita semua semakin sejahtera," ucapnya melalui reels akun Instagram @davidasilva14, kemarin.

Pemain Persib Bandung, David da Silva ucapkan selamat hari Natal (Instagram)

Sementara Esteban Viscara mengungkapkan selamat natal melalui akun Instagram

@este_vizcarra dengan menuliskan judul sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Jose Feliciano yang dirilis pada tahun 1970 yaitu, Feliz Navidad.

Ungkapan itu disertai foto dari pemain dengan nomor punggung 10 tersebut yang sedang memasak steak dan mengacung jempol sambil mengenakan filter topi Santa di balkon dari sebuah gedung.

Berikutnya, pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert yang mengunggah tulisan 'Merry Christmas' dengan latar merah dan kilauan bintang-bintang yang membentuk seperti pohon natal melalui akun Instagram @robertrenealbert. Dalam kolom komentar, Ia pun menuliskan sebuah kalimat berisi harapan.

"Enjoy....Peace.... Happiness and Love (emoticon) Baguuusss," tulisnya.

Terakhir, pelatih kiper Persib Bandung, Luiziinho Passos yang mengungkapkan selama Natal dan Tahun Baru melalui unggahan di akun Instagram @luiziinhopassos_goalk.

"Merry Christmas and Happy New Year For Everyone ! God bless us !," tulisnya di kolom komentar, kemarin.