Sudah Lama Putus, Billy Syahputra Masih Perhatian dengan Bintang Ikatan Cinta, Beri Hadiah Ini

TRIBUNJABAR.ID - Sudah tidak menjalin asmara, pemain sinetron Ikatan Cinta Amanda Manopo dan Billy Syahputra masih berhubungan baik.

Jalinan pertemanan masih dijaga keduanya.

Terbukti saat Hari Natal, Amanda Manopo mendapatkan hampers dari adik Olga Syahputra ini.

Amanda Manopo pun menyambut hadiah dari mantan orang spesial di hatinya tersebut.

Baca juga: Sambut Tahun Baru 2022 Billy Syahputra Blak-blakan Ngebet Ingin Segera Nikah, Sudah Ada Calon Istri?

Bahkan pemeran Andin di Sinetron Ikatan Cinta ini menunjukan hampers pemberian Billy di laman instagramnya.

Billy Syahputra tampak memberikan hadiah berupa hampers kue-kue Natal yang spesial untuk Amanda Manopo.

Hal itu diketahui dari unggahan pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu lewat InstaStroy-nya.

Sambil memasang lagu "All I Want for Christmas Is You", Amanda Manopo menunjukkan hadiah dari Billy Syahputra itu.

Dalam hampers tersebut terselip ucapan manis dari adik mendiang Olga Syahputra itu untuk Amanda.

Baim Wong pose bareng Amanda Manopo, kode gabung sinetron Ikatan Cinta. (Instagram)

"Merry christmas and happy new year - Billy Syahputra -," tulis Billy Syahputra, dilansir Tribun Style dari Instagram @amandamanopo pada Sabtu, 25 Desember 2021.