Jadwal Liga Inggris: Man United Siap Beraksi Lagi di Kandang Newcastle, Man City Ditantang Leicester

TRIBUNJABAR.ID - Boxing Day atau laga setelah Natal di Liga Inggris akan berlangsung pada Minggu (26/12/2021) hingga Selasa (28/12/2021).

Sayangnya, Boxing Day, yang merupakan rangkaian pekan ke-19 Liga Inggris, telah menunda tiga pertandingan akibat wabah Covid-19.

Tiga laga itu adalah Liverpool vs Leeds United, Wolverhampton Wanderers vs Watford, dan Burnley vs Everton.

Sejauh ini, tujuh laga Boxing Day Liga Inggris masih sesuai jadwal yang Premier League tetapkan.

Pada Ahad nanti, Boxing Day akan dibuka dengan empat pertandingan yang dimainkan secara bersamaan pukul 22.00 WIB.

Salah satu laga yang akan tersaji adalah derbi London antara Tottenham Hotspur dan Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham, yang kini dibesut Antonio Conte, akan kembali berupaya meraih hasil positif.

Bersama Conte, Spurs belum terkalahkan di Liga Inggris dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Sebelum imbang 2-2 dengan Liverpool pekan lalu, Conte sebetulnya berpeluang menambah poin-poin untuk Spurs.

Namun, tiga laga Spurs di Liga Inggris harus ditunda, di antaranya saat jadwal melawan Burnley akibat badai salju.