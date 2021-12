Kumpulan Ucapan Merry Christmas untuk Natal 2021 Buat Orang Terdekat, Tinggal Pilih Kata yang Cocok

TRIBUNJABAR.ID - Memperingati Hari Natal 2021, biasanya kita saling bertukar ucapan Merry Christmas.

Nah, kali ini kamu bisa membagikan ucapan Natal 2021 kepada orang terdekat memakai kata-kata itu dalam kalimat yang berbeda dari tahun sebelumnnya.

Jika kamu bingung dan tidak punya ide untuk merangkai kata-kata Natal 2021, kamu tinggal memakai ucapan berikut ini.

Melansir dari berbagai sumber, inilah kumpulan ucapan Merry Christmas yang bisa kamu bagikan untuk merayakan Natal 25 Desember.

1. May your Christmas be decorated with cheer and filled with love. Have a wonderful holiday!

Semoga Hari Natalmu dihiasi dengan kegembiraan dan penuh dengan cinta. Selamat liburan!

2. Faith makes all things possible, Hope makes all things work, Love makes all things beautiful, May you have all the three for this Christmas. Merry Christmas!

Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin, harapan membuat segala sesuatu bekerja, Cinta membuat segala sesuatu menjadi indah, Semoga kamu memiliki ketiganya selama Natal ini. Selamat Natal!

3. Let the spirit of Christmas warm your home with love, joy and peace. Have a blessed Christmas!

Biarkan semangat Natal menghangatkan rumahmu dengan cinta, sukacita, dan kedamaian. Selamat Natal!