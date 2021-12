3 Tahun Karna-Tarsono Pimpin Majalengka, Wakil DPRD Sebut Masih Harus Banyak Berbenah

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Sudah tiga tahun pasangan Karna-Tarsono menjadi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka.

Mereka masih memiliki masa dua tahun lagi untuk mengubah Kota Angin ini menjadi daerah sesuai visi misinya 'Raharja'.

Kepemimpinan Karna Sobahi dan Tarsono D Mardiana ini tampaknya menjadi perhatian khusus bagi lembaga legislatif.

Wakil Ketua DPRD Majalengka, Asep Eka Mulyana mengatakan, dalam merefleksi 3 tahun pemerintahan Karna-Tarsono, pihaknya berharap selain bertasyakur, diiringi pula dengan bertafakur.

Ia juga mengharapkan, Karna-Tarsono dapat melakukan perenungan terhadap perjalanan pemerintahan selama tiga tahun ini.

"Dalam catatan saya masih ada hal-hal yang membutuhkan perhatian lebih serius dalam upaya akselerasi (percepatan) pencapaian visi Majalengka Raharja. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih serius diantaranya adalah reformasi (penataan) birokrasi, sektor layanan publik, tata kelola lingkungan, pemulihan dan penguatan ekonomi," ujar Asep kepada Tribun, Jumat (24/12/2021).

Asep menyebut, sebagai orang nomor satu dan dua di Majalengka, Karna-Tarsono harus memiliki prinsip the right man on the right place atau penempatan personal yang tepat.

Hal itu sebagai syarat mutlak membangun pondasi mengeja-wantahkan visi Majalengka Raharja menjadi program-program kegiatan dengan tepat dan cepat.

"Personal dengan kompetensi yang tepat akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu, tidak perlu belajar dan beradaptasi terlalu lama, akan menambah dan mengasah wawasan sesuai kompetensi nya, sekaligus memacu kompetisi yang sehat di jajaran birokrasi," ucapnya.