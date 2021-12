Hasil Undian Piala Liga Inggris: Liverpool vs Arsenal, Chelsea vs Tottenham, Semifinal Kembali 2 Leg

TRIBUNJABAR.ID - Dua laga seru bakal tersaji pada semifinal Piala Liga Inggris (Carabao Cup) musim 2021-2022.

Dua laga seru itu adalah Liverpool bertemu Arsenal dan Chelsea melawan Tottenham Hotspur.

Pihak EFL langsung melakukan undian pada Rabu (22/12/2021) atau Kamis dini hari WIB.

Undian tersebut diadakan setelah laga pamungkas perempat final Carabao Cup.

Pada babak perempat final, Arsenal menang telak 5-1 atas tim League 1, Sunderland. Kemudian, Chelsea dan Liverpool menyusul The Gunners setelah menyingkirkan lawan-lawan mereka.

Chelsea menang 2-0 atas Brenfford, sedangkan Liverpool menyingkirkan Leicester City setelah melakoni drama adu penalti.

Liverpool dan Leicester bermain imbang 3-3 sepanjang waktu normal sehingga pemenang ditentukan lewat tendangan 12 pas.

Tottenham Hotspur menjadi tim terakhir yang meraih tiket semifinal Piala Liga Inggris. Mereka memperolehnya setelah mengalahkan West Ham United 2-1.

Tiga pertandingan babak perempat final Piala Liga Inggris bergulir pada Kamis (23/12/2021) dini hari WIB mempertemukan klub-klub Premier League.

Laga-laga yang bergulir adalah Liverpool vs Leicester, Brentford vs Chelsea, dan Tottenham vs West Ham.

Tottenham dan Chelsea menyudahi perlawanan rival mereka masing-masing dalam 90 menir pertandingan.

Namun, Liverpool memerlukan adu penalti untuk memastikan tempat di semifinal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup.

Liverpool, Chelsea, dan Spurs melakukan perubahan besar ke line up mereka ketimbang partai Liga Inggris sebelum ini.

Liverpool mengganti semua pemain mereka dari tim yang bermain kontra Tottenham, kecuali Tyler Morton.

Mohamed Salah dan Sadio Mane bahkan tak ada di skuad sama sekali.

Chelsea melakukan delapan pergantian dari tim yang bermain kontra Wolverhampton pada akhir pekan.

Pelatih Thomas Tuchel memberikan debut kepada tiga remaja: Harvey Vale, Xavier Simons, dan Jude Soonsup-bell.

Tottenham melakukan enam pergantian dari tim yang bermain 2-2 lawan Liverpool akhir pekan.

Harry Kane, Sergio Reguillon, dan Pierre Emile Hojbjerg adalah beberapa pemain tim utama yang tetap ditampilkan.

Bagi Chelsea, pertandingan ini datang di saat sulit ketika tim memliki banyak masalah dengan delapan pemain menepi karena Covid-19.

"Bahkan mengatur latihan pun menantang karena kami tak tahu berapa pemain yang akan tiba (di lapangan latihan)," ujar pelatih Thomas Tuchel.

"Setiap hari kami melakukan tes dan baru kemudian Anda diperbolehkan masuk ke gedung."

"Ini seperti sebuah lotere, Anda pergi bekerja tetapi tak tahu boleh masuk kantor atau tidak."

Adapun bos West Ham, David Moyes, juga mengutarakan striker Michail Antonio absen dari laga malam tersebut karena Covid-19.

"Ia dites positif pekan lalu dan kini perlahan-lahan mulai balik, tetapi ia tak di sini sekarang," tuturnya.

Liverpool vs Leicester 3-3 (5-4 adu penalti)

Leicester memimpin laga lebih dulu dengan tembakan first time Jamie Vardy hasil umpan James Maddison.

Vardy lalu menggandakan kedudukan setelah mendapat umpan silang apik Patson Daka.

Liverpool memperkecil ketertinggalan melalui Alex Oxlade-Chamberlain memanfaatkan bola pull back Roberto Firmino.

Akan tetapi, gelandang serang yang tengah panas, James Maddison, kembali mempertahankan keunggulan dua gol Leicester.

Pemain bernomor punggung 10 tersebut mencetak gol kelima dari tujuh laga dengan sebuah tembakan setengah voli jarak jauh.

Kedua tim masuk ke ruang ganti dengan skor 3-1 bagi Leicester City.

Pelatih Juergen Klopp bereaksi dengan mengganti tiga pemain remaja di line up dengan pemain-pemain inti Diogo Jota, James Milner, dan Ibrahima Konate.

Jota pun mencatatkan nama ke papan skor pada menit ke-68. Menerima umpan Takumi Minamino, Jota mengambil satu sentuhan dan menjebol gawang lawan.

Kiper Peter Schmeichel lalu melakukan penyelamatan impresif untuk mencegah Jota kembali mencetak gol.

Namun, The Reds berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada injury time babak kedua.

Menerima umpan lambung dari Milner, Minamino mengontrol bola dengan dadanya sebelum melepas voli cantik ke pojok gawang Leicester.

Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-3 dan langsung masuk ke babak adu penalti.

Keenam penendang pertama dari kedua tim menyelesaikan peluang-peluang mereka dengan keyakinan tinggi.

Akan tetapi, bek Leicester City Luke Thomas menjadi penendang pertama yang gagal menuntaskan tugas.

Tembakan Thomas ditahan Caoimhin Kelleher dengan bagus. Liverpool bisa memenangkan pertandingan saat penendang terakhir The Reds, Takumi Minamino, maju.

Namun, tembakan pemain timnas Jepang tersebut masih mengenai mistar dan keluar.

Kelleher jadi pahlawan lagi dengan menahan tembakan Ryan Bertrand. Liverpool akhirnya ke semifinal setelah Jota menaklukkan Schmeichel.

Tottenham vs West Ham 2-1

Laga meledak dengan tiga gol pertama dicetak hanya selang empat menit babak pertama.

Steven Bergwin membuka skor setelah berkombinasi dengan Pierre-Emile Hojbjerg di kotak terlarang (29').

Namun, West Ham membalas tiga menit kemudian setelah tembakan Nikola Vlasic mencapai Jarrod Bowen. Sang pemain sayap lalu menggocek Eric Dier dan menembak kencang melewati kiper Hugo Lloris.

Luar biasanya, pada menit ke-34, Spurs kembali memimpin. Kali ini Bergwijn menjadi penyedia kepada Lucas Moura.

Momen panas tersebut tak berlanjut pada babak kedua. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-1 bagi sang runners up Piala Liga musim lalu tersebut.

Brentford vs Chelsea 0-2

Tak seperti di laga-laga lainnya, pertandingan ini masuk ke tengah babak dengan skor 0-0.

Chelsea baru membuka skor pada 10 menit akhir pertandingan. Umpan silang deras Reece James berusaha dipotong oleh Pontus Jansson, tetapi bola masuk ke gawangnya sendiri.

Lima menit kemudian, The Blues mendapat penalti setelah kiper Brentford Alvaro Fernandez menjatuhkan Christian Pulisic di kotak terlarang.

Jorginho maju mengambil tendangan dan memastikan keunggulan 2-0 The Blues.

Chelsea akhirnya melaju ke empat besar.

Format Dua Leg

Semifinal Carabao Cup musim ini kembali menggunakan format dua leg (musim lalu, semifinal hanya dilakukan satu leg akibat pandemi Covid-19).

Leg pertama akan berlangsung pada 3 Januari 2022 dan leg kedua sepekan kemudian (10 Januari).

Partai puncak event ini akan berlangsung pada 27 Februari 2022.

Stadion Wembley menjadi tempat perhelatannya. (*)