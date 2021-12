Piala Liga Inggris Liverpool vs Leicester: Juergen Klopp Lakukan Rotasi, The Foxes Krisis Pemain

TRIBUNJABAR.ID – Beberapa pertandingan perempat final Piala Liga Inggris 2021-2022 dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/12/2021) dini hari WIB.

Menurut jadwal Piala Liga Inggris (Carabao Cup), bakal berlangsung tiga, yakni Brentford vs Chelsea, Liverpool vs Leicester, dan Tottenham vs West Ham.

Liverpool melangkah ke babak perempat final Piala Liga Inggris setelah mereka menumbangkan tim Championship, Preston North End, dengan skor 2-0.

Dua gol Liverpool ke gawang Preston North End dicetak oleh Takumi Minamino (62’) dan Divock Origi (84’).

Baca juga: Seusai Laga Tottenham vs Liverpool, Juergen Klopp Cegat Wasit di Lorong, Ini yang Dibicarakan

Liverpool tentunya akan tampil all out kala bersua Leicester demi menegaskan dominasi mereka sebagai tim tersukses di Piala Liga Inggris.

The Reds tercatat menjuarai Piala Liga Inggris sebanyak delapan kali pada edisi 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, dan 2012.

Anak asuh Juergen Klopp sedang dalam tren positif karena tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir.

Yang teranyar, Liverpool ditahan imbang 2-2 oleh Tottenham Hotspur dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris 2021-2022 pada Minggu (19/12/2021).

Baca juga: Mohamed Salah dan Sadio Mane akan Pergi dari Liverpool, Juergen Klopp takkan Cari Pemain Baru

Liverpool sejatinya kecolongan gol cepat Tottenham melalui Harry Kane pada menit ke-13.

Kemudian, Liverpool sempat berbalik unggul.