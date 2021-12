Menjelang Nataru, Harga Cabai Rawit dan Telur di Palabuhanratu Sukabumi Naik, Dipicu Kondisi Ini

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) sejumlah harga sembako dan komoditas lainnya di Pasar Semi Modern Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami kenaikan, Rabu (22/12/2021).

Pencatat Harga Unit Pasar Palabuhanratu, Maulana mengatakan, kenaikan terjadi akibat dipicu gagal panen dari petani.

Kenaikan terjadi pada cabai rawit merah, telur, dan minyak goreng.

"Biasa menjelang natal dan tahun baru harga naik melambung, ditambah musim hujan jadi gagal panen," ujarnya via aplikasi perpesanan.

Dalam laporan harga yang diterima Tribunjabar.id, kenaikan harga cabai rawit merah sebesar Rp 10 ribu.

Dari harga Rp 60 ribu per kilogram menjadi Rp 70 ribu per kg.

Sedangkan untuk telur dari harga Rp 25 ribu per kg menjadi Rp 27 ribu per kg.

Minyak goreng juga mengalami kenaikan.

Minyak goreng kemasan naik dari Rp 19 ribu per liter menjadi Rp 20 ribu per liter, serta minyak goreng curah naik dari Rp 18 ribu per liter menjadi Rp 19 ribu per liter. (*)