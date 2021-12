KUMPULAN Quotes Selamat Hari Ibu, Bakal Terlihat Keren kalau Dijadikan Status WhatsApp

TRIBUNJABAR.ID - Berikut kumpulan quotes Hari Ibu yang cocok dibagikan di media sosial.

Peringatan Hari Ibu jatuh pada hari ini, Rabu, 22 Desember 2021.

Kumpulan quotes dalam artikel ini cocok dibagikan di media sosial dalam rangka ikut memeriahkan peringatan Hari Ibu.

Berikut kumpulan quotes Hari Ibu, dirangkum Tribunnews.com dari parade.com dan shutterfly.com:

1. “I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life.” —Abraham Lincoln

“Saya ingat doa ibu saya dan doa-doa itu selalu mengikuti saya. Mereka telah menempel padaku sepanjang hidupku .” — Abraham Lincoln

2. “My mother has always been my emotional barometer and my guidance. I was lucky enough to get to have one woman who truly helped me through everything.” —Emma Stone

“Ibu saya selalu menjadi barometer emosional dan bimbingan saya. Saya cukup beruntung memiliki seorang wanita yang benar-benar membantu saya dalam segala hal.” - Emma Stone

3. “The best place to cry is on a mother’s arms.” —Jodi Picoult

"Tempat terbaik untuk menangis adalah di pelukan seorang ibu.” — Jodi Picoult