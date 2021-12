Kumpulan Kata-kata Mutiara Selamat Hari Ibu 22 Desember, Cocok untuk Dikirim kepada Ibunda

TRIBUNJABAR.ID - Selamat Hari Ibu 2021, kamu bisa menyiapkan kata-kata mutiara untuk ibu tercinta.

Selain memberikan hadiah istimewa, kamu juga bisa lho mengirimkan ucapan Hari Ibu yang menyantuh.

Kirimlah kata-kata Hari Ibu sebagai pemanis dari kado yang kamu berikan pada 22 Desember nanti.

Nah, berikut ini berbagai contoh kata-kata mutiara untuk orang yang telah melahirkan kita.

Melansir dari berbagai sumber, inilah kumpulan kata-katanya yang cocok untuk Hari Ibu 2021.

1. Happy Mother’s Day to the best mom in the world! I love you!

Selamat Hari Ibu untuk ibu terbaik di dunia! Aku cinta kamu!

2. Happy Mother’s Day to you Mom, and thank you for everything you do for our family. We’d be so lost without you. You’re the best!

3Selamat Hari Ibu untukmu Bu, dan terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk keluarga kami. Kami akan tersesat tanpamu. Kamu yang terbaik!

4. Happy Mother’s Day to one *super* mommy - we are so lucky to have you! Thanks for all you do!