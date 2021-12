Chord dan Lirik Lagu Bunda Dinyanyikan Melly Goeslaw, Kunci Gitar Mudah Dimainkan Rayakan Hari Ibu

TRIBUNJABAR.ID - Pada momen Hari Ibu, lagu Bunda dari Melly Goeslaw kembali dicari penikmat lagu.

Mendengarkan atau menyanyikan lagu Bunda cocok saat memperingati Hari Ibu.

Apalagi lagu ini dinyanyikan sebagai bentuk terima kasih Kamu untuk sang Ibu.

Lagu yang berjudul Bunda ini dipopulerkan oleh Potret dan diciptakan oleh Melly Goeslaw.

Lagu yang dirilis pada tahun 1997 ini merupakan salah satu singel milik grup musik Potret dari album keduanya yang berjudul Potret II.

Meski sudah terbilang lawas, lagu Bunda ini menjadi lagu sepanjang masa.

Berikut ini chord dan lirik lagu Bunda, kunci gitar mudah dimainkan:

Intro : F Am Dm G …. C Em Am G Kubuka album biru

F C Dm G

penuh debu dan usang