Kemenperin RI Anugerahkan Best Supply Chain Indonesia Halal Industry Award 2021 kepada Garudafood

TRIBUNJABAR.ID - Kementerian Perindustrian Republik Indonesia saat ini kian gencar mendorong pelaku industri untuk mengembangkan industri produk halal terutama dalam hal ekspor ke pasar global. Ini dilakukan karena melihat potensi Indonesia yang cukup besar untuk dapat menjadi pusat industri halal dunia. Perdana di tahun 2021 ini, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Awards 2021 yang merupakan sebuah apresiasi langsung dari pemerintah kepada semua individu maupun pelaku industri nasional yang berperan aktif dalam pengembangan industri halal nasional.

Indonesia Halal Industry Awards 2021 terbagi menjadi 7 kategori yakni Best Halal Innovation, Best Social Impact Initiative, Best Halal Supply Chain, Best Small Enterprise, Best Halal Industrial Estate, Best Export Expansion dan Best Halal Financial Support. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“Garudafood”) berhasil meraih Indonesia Halal Industry Awards 2021 dengan kategori Best Supply Chain yang dinilai konsisten memastikan kualitas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang halal.

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin didampingi Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Johannes Setiadharma, Direktur Garudafood di Hotel Indonesia Kempinski pada Jumat (17/12). Turut hadir juga dalam acara ini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki dan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas.

“Kami bersyukur dan bangga atas apresiasi perdana sebagai Best Supply Chain pada Indonesia Halal Industry Awards 2021 ini. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Garudafood. Garudafood sebagi pelaku industri makanan dan minuman berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk unggulan dan inovatif yang mengutamakan ke-halalan produknya.

Seluruh produk Garudafood telah tercantum label Halal dari LPPOM MUI dan kami juga menjamin semua pasokan bahan baku aman, higienis dan halal serta dapat ditelusur. Kami menyadari, pangsa pasar terbesar dari produk Garudafood adalah pasar domestik yang didominasi oleh masyarakat muslim sehingga ke-Halalan produk menjadi sebuah nilai tambah,” ujar Johannes Setiadharma, Direktur Garudafood.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus pada pengembangan industri halal ke pasar global agar dapat menopang perekonomian serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan permintaan akan produk-produk halal Indonesia di pasar global. Kondisi ini menjadi sebuah peluang yang bagus bagi Garudafood untuk dapat memperluas distribusi produk ekspornya. Sebelumnya pada akhir Mei 2021 lalu, Garudafood juga telah meraih HAS Award 2021 (Halal Assurance System) dari LPPOM MUI sebagai bentuk pengakuan atas penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) terbaik pada seluruh proses produksinya.