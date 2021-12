Camat dan Lurah di Kota Bandung Harus Ikut Antisipasi Masuknya Varian Omicron, Diminta Lakukan Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekda Kota Bandung Ema Sumarna meminta aparat kewilayahan, camat dan lurah, untuk mengantisipasi Covid-19 varian Omicron dengan terjun ke masyarakat mengingatkan menjalankan protokol kesehatan.

"Laporan dari Dinas Kesehatan, saat ini belum ada temuan kasus Covid-19 varian Omicron di Kota Bandung, tapi tetap harus waspada, jangan lengah dan mengabaikan protokol kesehatan," ujar Ema di Balai Kota, Senin (20/12/2021).

Ema mengatakan, di libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti, tetap diterapkan sejumlah skema pengetatan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Hal ini guna mengantisipasi agar tidak terjadi gelombang kasus yang melonjak mengingat terdeteksinya varian baru Covid-19.

"Kebijakan yang saya dengar dari pimpinan, kegiatan old and new itu tidak diperbolehkan.Baik kegiatan di dalam maupun di luar ruangan. Hotel juga sudah menyadari dan sudah diingatkan juga melalui aosisiasi dan sebagainya mereka tidak menyelenggarakan acara," ujar Ema.

Sementara itu, terkait vaksinasi di Kota Bandung untuk umum sudah mencapai 100 persen. Bahkan, terhitung tanggal 19 Desember 2021, penyuntikan dosis pertama telah melebihi target.

Ema mengatakan, untuk menciptakan kekebalan kelompok di Kota Bandung minimal harus bisa memberikan vaksin kepada 1.952.358 orang. Angka tersebut yakni standar minimal cakupan sebesar 70 persen dari jumlah penduduk di Kota Bandung.

Dari data laporan terakhir pada 19 Desember 2021, dosis pertama vaksinasi di Kota Bandung sudah mencapai 1.956.190 orang. Sementara dosis kedua mengikuti sebanyak 1.732.031 orang.

"Kita sudah melebihi target atau total sudah 100,20 persen. Untuk vaksin kedua sudah mencapai 88,70 persen," ujar Ema Sumarna yang menjabat Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung.

Menurut Ema, capaian ini sudah sangat baik mengingat Pemerintah Kota Bandung terus mengaselerasi agar target 100 persen vaksinasi tercapai pada Desember 2021.

Sehingga kekebalan kelompok di Kota Bandung dapat secepatnya terbentuk.

Ema mengungkapkan, dari laporan terbaru, kondisi pandemi di Kota Bandung relatif terkenali. Dengan indikator keterisian tempat tidur ada di kisaran 5 persen dan positivity rate sebesar 1,2 persen.