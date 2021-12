Timnas Indonesia Unggul Sementara Atas Malaysia 2-1, Irfan Jaya Cetak Brace

TRIBUNJABAR.ID - Laga Piala AFF yang mempertemukan Indonesia vs Malaysia, untuk sementara Timnas Indonesia unggul pada babak pertama.

Timnas Indonesia untuk sementara unggul 2-1 atas Malaysia pada babak pertama. Skuad Garuda sempat tertinggal setelah Malaysia mencetak gol melalui Kogileswaran Raj pada menit ke-13. Namun, timnas Indonesia berbalik unggul melalui brace alias dwigol Irfan Jaya, yang masing-masing tercipta pada menit ke-36 dan 43'. Duel timnas Indonesia vs Malaysia merupakan pertandingan terakhir Grup B Piala AFF 2020. Laga tersebut digelar di National Stadium, Singapura, Minggu (19/12/2021) malam WIB. Baca juga: Timnas Indonesia Vs Malaysia, Irfan Jaya Cetak Gol Lagi, Garuda Berbalik Unggul 2-1 Ulasan pertandingan Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Timas Indonesia tampil menekan sejak awal pertandingan. Mereka sudah mengancam ketika laga baru berjalan dua menit lewat aksi Pratama Arhan. Pratama Arhan melakukan overlap sebelum melepaskan sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti Malaysia. Sayangnya, upaya Paratama Arhan belum membuahkan gol. Bola hasil sepakannya masih melebar dari gawang lawan. Setelah peluang Pratama Arhan, tempo pertandingan berjalan cepat. Indonesia dan Malaysia saling jual beli serangan. Baca juga: Timnas Indonesia Vs Malaysia, Irfan Jaya Antar Garuda Samakan Kedudukan 1-1 Petaka untuk Indonesia hadir pada menit ke-13. Gawang mereka dijebol oleh Kogileswaran Raj. Berawal dari buangan yang tidak sempurna dari Irfan Jaya. Bola bergulir liar di depan kotak penalti timnas Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Kogileswaran datang untuk melepaskan sepakan jarak jauh kaki kanan yang bersarang telak ke pojok kiri bawah gawang Nadeo Argawinata. Semenit berselang, timnas Indonesia sempat mendapat peluang terbuka ketika umpan silang Irfan Jaya sampai ke kaki Ezra Walian, yang sudah berdiri di kotak penalti. Namun, Ezra Walian tak bisa berbuat banyak karena dia dijaga salah satu bek Malaysia. Para pemain Indonesia lainnya juga terlambat memberi support untuk Ezra, sehingga peluang terbuang percuma. Pada menit ke-23, Witan Sulaeman melepaskan sepakan kaki kiri dari kotak penalti, tetapi masih lemah, sehingga bisa diamankan kiper Malaysia Khairul Fahmi. Baca juga: Timnas Indonesia Vs Malaysia, Garuda Tertinggal 0-1 Tiga menit berselang, Pratama Arhan melakukan cut inside dari sisi kanan sebelum melepaskan sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Sayangnya, upaya Pratama Arhan tak membuahkan hasil karena bola kirimannya hanya melambung di atas mistar gawang Malaysia. Memasuki 15 menit akhir, tempo pertandingan masih tinggi. Indonesia yang tertinggal lebih agresif dalam melakukan serangan. Skuad Garuda berusaha lepas dari pressing tinggi yang dilakukan tim Harimau Malaya. Setelah berkali-kali menemui kegagalan, timnas Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol balasan pada menit ke-36 lewat Irfan Jaya. Berawal dari umpan kunci Ricky Kambuaya ke Witan Sulaeman yang lolos dari penjagaan pemain bertahan Malaysia. Baca juga: Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Malaysia, Elkan dan Evan Menghilang Witan kemudian melepaskan umpan tarik yang mengarah ke Irfan Jaya yang berdiri bebas di kotak penalti Malaysia. Tanpa kontrol, Irfan Jaya melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diselamatkan Khairul Fahmi. Gol ini bak penebus dosa bagi Irfan Jaya karena dia sempat melakukan blunder yang mengakibatkan gol untuk Malaysia. Dua menit berselang, timnas Indonesia mendapat peluang emas lewat Ramai Rumakiek yang merangsek ke kotak penalti. Akan tetapi, peluang itu urung berbuah gol karena penyelesaian akhir Ramai Rumakiek masih jauh dari sasaran. Pada menit ke-43, timnas Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Malaysia. Irfan Jaya kembali mencatatkan namanya di papa skor. Baca juga: Timnas Indonesia Vs Malaysia, Bima Sakti Meminta Evan Dimas dkk Kendalikan Emosi Irfan Jaya memanfaatkan bola liar hasil penetrasi Pratama Arha. Irfan melakukan penyelsaian akhir dengan sebuah sepakan kaki kanan. Susunan pemain: Indonesia (4-3-3): 23-Nadeo Argawinata; 14-Asnawi Mangkualam, 19-Fachruddin Aryanto, 28-Alfeandra Dewangga, 12-Pratama Arhan; 13-Rachmat Irianto, 15-Ricky Kambuaya, 20-Ramai Rumakiek; 25-Irfan Jaya, 7-Ezra Walian, 8-Witan Sulaeman Cadangan: 26-Syahrul Trisna, 3-Edo Febriansyah, 5-Rizky Ridho, 6-Evan Dimas, 9-Kushedya Hari Yudo, 11-Victor Igbonefo, 16-Rizky Dwi Febrianto, 18-Kadek Agung, 22-Yabes Roni, 27-Dedik Setiawan, 29-Hanis Saghara, 30-Elkan Baggott Pelatih: Shin Tae-yong Malaysia (4-3-3): 21-Khairul Fahmi; 16-Rizal Ghazali,2-Dion Cools, 5-Junior Eldstal, 4-Syahmi Safari; 24-Faisal Halim, 8-Baddrol Bakhtiar, 15-R Kogileswaran; 11-Safawi Rasid, 20-Syafiq Ahmad, 13-Arif Aiman Hanapi Cadangan: 1-Khairulzhan Khalid, 10-Shahrel Fikri, 9-Guilherme De Paula, 6-Dominic Tan, 19-Akhyar Rashid, 18-Lukman Hakim Shamsudin, 17-Arif Fadzilah, 14-Mukhairi Ajmal, 3-Shahrul Saad, 22-Quentin Cheng, 23-Kalamullah Al Hafiz, 12-Ariff Farhan Pelatih: Tan Cheng Hoe.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "HT Timnas Indonesia Vs Malaysia: Irfan Jaya Brace, Garuda Unggul 2-1", Klik untuk baca: https://bola.kompas.com/read/2021/12/19/20221678/ht-timnas-indonesia-vs-malaysia-irfan-jaya-brace-garuda-unggul-2-1?page=all#page2.

Penulis : Faishal Raihan

Editor : Faishal Raihan

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:

Android: https://bit.ly/3g85pkA

iOS: https://apple.co/3hXWJ0L