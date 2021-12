Saksikan Timnas Indonesia vs Malaysia Piala AFF 2021 Malam Ini, Klik Link Live Streaming RCTI

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini live streaming Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF 2021, Minggu (19/12/2021) via Siaran langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV.

Pertandingan yang disebut laga penentuan ini diprediksi berlangsung sengit.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Malaysia ini merupakan laga lanjutan Piala AFF 2020 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), yakni Elkan Baggott main dan Egy Maulana Vikri absen.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Malaysia ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Indonesia saat ini masih memimpin klasemen sementara Grup B Piala AFF 2021 dengan mengumpulkan 7 poin dari 3 laga.

Skuad Garuda memiliki poin yang sama dengan Vietnam di posisi 2 tetapi unggul produktivitas gol. Sementara Malaysia menempati peringkat 3 dengan 6 poin.

Jika ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2021, baik sebagai juara grup atau pun runner-up grup, Indonesia minimal mampu menahan imbang Malaysia.

Jika skuad asuhan Shin Tae-yong kalah dari Malaysia dan Vietnam menang atau seri kontra Kamboja, maka langkah Indonesia dipastikan terhenti.

Menghadapi Malaysia di laga pemungkas Grup B, pelatih Indonesia Shin Tae-yong diprediksi memainkan skema berbeda dengan laga kontra Vietnam.