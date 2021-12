Komunitas Honda Kumpul Bareng dan Silaturahmi di Honda Bikers Land 2021

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Sebanyak 100 bikers Honda dari berbagai daerah berkumpul bersama di Pine Hill Cibodas, Bandung untuk mengikuti kegiatan Honda Bikers Land (19/12/2021). Ajang festival untuk pecinta sepeda motor ini digelar oleh Ikatan Motor Honda Jawa Barat (IMHJB), didukung oleh PT Daya Adicipta Motora (DAM) sebagai Main Dealer Sepeda Motor Honda di Jawa Barat dan PT Astra Honda Motor (AHM).

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan Honda Bikers Land merupakan kegiatan positif yang dilakukan oleh seluruh komunitas sepeda motor Honda yang diharapkan dapat memberikan dampak baik untuk orang lain.

City riding bersama komunitas sepeda motor di Jawa Barat menuju Honda Bikers Land di Pine Hill, Cibodas (19/12). (DAM)

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh IMHJB ini, dari acara ini para bikers bisa berkumpul, berbagi pengalaman, hingga bersilaturahmi antar sesama pengguna sepeda motor Honda lainnya. Tidak hanya sekedar berkumpul, mereka juga diajak untuk bersama-sama peduli akan kebutuhan masyarakat sekitar melalui kegiatan Corporate Social Responbillity (CSR),” ujar Handi.

Kemasan acaranya pun dibuat dengan menarik, para bikers beradu kreasi dalam menggunakan pakaian seperti menggunakan stelan jas, jaket kulit, dasi hingga kemeja selama acara berlangsung.

Suasana ajang festival untuk komunitas sepeda motor Honda Honda Bikers Land di Pine Hill, Cibodas (19/12) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. (DAM)



Acara yang berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan ini diawali dengan city riding menikmati indahnya suasana kota Bandung. Seluruh peserta wajib menggunakan riding gear yang lengkap mulai dari Helm, Jaket, Glove, Celana Panjang dan Sepatu serta selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

Menempuh jarak sekitar 26 km, rute yang dilalui oleh peserta melewati beberapa jalan utama kota Bandung. Start dilakukan di Safety Riding Center DAM – Jl. Gunung Batu – Jl. Dr. Djunjunan – Jembatan Pasupati – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Dago Giri – Jl. Maribaya – Jl. Cibodas – Bukit Unggul dan berakhir di Pine Hill Cibodas. City riding ini sembari mengkampanyekan keselamatan berkendara #Cari_Aman kepada sesama pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Peserta mencoba fitur dan performa terbaik dari New CB150X di area test ride Honda Bikers Land. (DAM)



Tiba di lokasi, peserta disambut langsung oleh Tarian Sunda Rampak Kendang yang merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas Ngoprek New CB150X bersama ketua IMHJB, test ride New CB150X, Community Games, serta Interactive talkshow with modificator, lady bikers dan creative art Bandung menambah keseruan acara. Ajang ini juga melakukan kegiatan sosial dari Komunitas Honda sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama atas musibah bencana alam erupsi gunung Semeru di Lumajang beberapa waktu yang lalu.

Interactive talk show dengan with Honda Bikers Day Founders IMHJB. (DAM)

Untuk menjaga soliditas komunitas Honda, kegiatan ini juga dikolaborasikan dengan metode virtual yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak peserta komunitas yang terlibat. Komunitas-komunitas yang hadir secara daring dapat menyaksikan secara langsung melalui website www.hondabikersland.com dan berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Honda.

“Tentunya kami sangat bersyukur kegiatan bisa kembali terlaksana setelah pandemi. Selama acara kami tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan ke sesama bikers untuk selalu menjaga protokol kesehatan demi berjalan lancarnya acara hingga akhir. Terima kasih untuk Main Dealer dari DAM dan juga AHM atas supportnya dalam kegiatan yang kami lakukan ini,” ujar Dewan selaku Ketua IMHJB.