Contoh Ucapan Selamat Natal 2021, Cocok untuk Kartu Ucapan, Ditulis dalam Bahasa Inggris

TRIBUNJABAR.ID - Bagikan kumpulan ucapan Natal 2021 kepada keluarga dan kerabat yang merayakan.

Pada 25 Desember, kamu juga bisa lho menyampaikan selamat Hari Natal 2021 kepada sahabat dan teman.

Bagikan kata-kata menyentuh yang bisa membuat mereka luluh dan tersentuh.

Nah, kamu bisa berbagi ucapan Natal 2021 melalui pesan teks atau gambar secara digital.

Meskipun kondisi masih pandemi, namun jangan sampai kehilangan momentum Natal tahun ini.

Untuk merasakan semarak Natal, Anda masih bisa membagikan hadiah kepada sahabat dan keluarga tercinta.

Selain kado, Anda juga bisa menulis kartu Natal untuk orang-orang terkasih.

Dibanding hanya menuliskan ucapan selamat natal dengan kata-kata 'Merry Christmas!' kamu bisa mencoba menyertakan ucapan yang lebih personal dan berisi kalimat harapan untuk orang yang kamu berikan.

Berikut ini kumpulan ucapan menyentuh Natal 2021.

1. Tis The Season to be jolly!