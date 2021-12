Chord Gitar Sakur Ngimpi Lengkap Liriknya, Lagu Sunda Hits dari Darso, 'Kahayang Mah Ieu Teh . . '

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord gitar lagu Sakur Ngimpi, satu di antara lagu Sunda yang dinyanyikan Darso.

Lagu ini termasuk lagu Sunda yang populer. Tembang ini memiliki makna yang mendalam.

Lagu Sakur Ngimpi menceritakan seseorang yang memiliki harapan untuk bisa kembali dengan seseorang yang sangat dicintai.

Berikut ini chord lagu Sakur Ngimpi dan lirik Sakur Ngimpi.

Intro : Am - F - G - G# - Am

Am Suling G - D - Am

Am

Saprak anjeun ngaleos

F

Ngabeubeutkeun duriat

G Am

Nirup asa nunggelis hate mararingis

Am

Saprak anjeun ninggalkeun

F

Ngararajet cinta urang

G Em Am

Pikiran baluweng pinuh ku emutan

G Am

Sagala rasa kabawa anjeun

Am

Saparo nyawa ngilu ka anjeun

G

Nikmatna hirup leungit teu nyesa

Am

Teuing kamana....

Am Em F

Letah teu mirasa sagala karasa pait

G Am

Sare gulang guling hese peureum

Intro : F - G - Am (2x)

Reff :

Am G

Kahayang mah ieu teh sakur ngimpi

D

Anu ngageuingkeun urang

Am G - Am - F - Am

Tina kasombongan diri

Am G

Kahayang mah waktu teh ngulang deui

Dm

Sabulan anu katukang

Am

Basa silih keukeupan

G

Ngahelas kaleungitan

Am

Ngorejat seseblakan

E

Lieuk euweuh lieuk euweuh

Am

Ngagugulung lamunan

Am Dm

Ngarep-ngarep sakur ngimpi

Am

Ngarep-ngarep anjeun datang

Bm

Tiap detik ngan tatanya

Am

Dimana anjeun

(**)

Am F

Letah teu mirasa sagala karasa pait

G Am

