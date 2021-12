Dikira Akun Laura Anna, Akun IG Anna Laura Jurnalis Foto Brazil Dibanjiri Netizen Indonesia

TRIBUNJABAR.ID- Akun Instagram jurnalis foto di Brazil bernama Laura Anna dibanjiri komentar netizen Indonesia.

Disinyalir netizen Indonesia itu mengira akun @anna.laura, pemilik akun jurnalis foto itu, adalah akun Laura Anna yang meninggal belum lama ini.

Saking dibanjiri netizen Indonesia yang mengucapkan bela sungkawa, dia menulis keterangan di biografi profilnya.

"I'am Not Laura Anna From Indonesia," kata dia.

Tak cukup di bio, dia juga mengunggah tulisan di postingannya.

"Iam Not Laura Anna From Indonesia!!!!, Plese Stop. Her Instagram @EDLNLAURA," kata dia.

Postingan Anna Laura jurnalis foto asal Brazil (Capture IG Anna Laura)

Karena saking dibanjiri, dia juga sempat menulis di Instastoryna menegaskan berkali-kali dia bukan Laura Anna.

"Aku bukan Laura Anna dari Indonesia!!! Tolong berhenti!! Aku tidak bisa seterusnya seperti ini," tulis Anna Laura di Instagram Story, Jumat (17/12/2021).

"Aku pikir aku bisa melewatinya, tetapi orang Indonesia ada di mana-mana di profil (Instagram), di e-mail, di media sosial lain dan juga di akun Instagram temanku," lanjutnya.

"Tolong hentikan!!" pinta Anna Laura seraya mencantumkan akun Instagram Laura Anna yang dimaksud netizen Indonesia yakni @adlnlaura.