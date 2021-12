19 Laga di Inggris Ditunda, tapi Duel Tottenham vs Liverpool & Leeds vs Arsenal Tetap Digelar

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah pertandingan Liga Inggris 2021-2022 akan tetap berlangsung pada akhir pekan ini meski negara itu sedang digempur gelombang Covid-19.

Sepuluh pertandingan matchday ke-18 seharusnya dilangsungkan pada Sabtu (18/12/2021) dan Minggu (19/12/2021).

Akan tetapi, lima laga harus mengalami penundaan setelah kasus positif virus corona di internal klub kembali menanjak.

Salah satu tim yang terkena imbas adalah Manchester United.

Setan Merah seharusnya kebagian jatah menjamu Brighton and Hove Albion di Old Trafford.

Namun laga itu harus ditunda.

Pelaksana Liga Inggris, English Football League, mengumumkan ada total 19 pertandingan di semua divisi Liga Inggris yang akan ditunda karena penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Dikutip BolaSport.com dari Metro, sebelumnya sudah ada lima pertandingan di Premier League alias divisi teratas Liga Inggris yang ditunda.

Empat dari lima pertandingan tersebut adalah Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham United vs Norwich, dan Manchester United vs Brighton & Hove Albion.

Empat pertandingan itu berlangsung Sabtu (18/12/2021).

Satu laga lagi, yaitu Leicester City vs Everton, yang berlangsung pada Minggu (19/12/2021), juga ditunda.