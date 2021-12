BREAKING NEWS, Hatur Nuhun WANDER LUIZ, Persib Akhirnya Lepas Dua Penyerang Asing

TRIBUN JABAR.ID - Persib Bandung akhirnya juga melepas Wander Luiz. Sebelumnya, Geoffrey Castillion yang dilepas.

Sebagai ganti Castillion, Persib sudah memastikan mendatangkan mantan penyerang Bhayangkara FC dan Persebaya, David da Silva.

Kini, dengan dilepasnya Luiz, maka satu slot pemain non-Asia menjadi lowong.

Tanpa Castillion dan Luiz, Persib menyisakan dua pemain asing lama di putaran kedua Liga 1 2021-2022.

Mereka berbentuk Nick Kuipers (Belanda/bek) dan Mohammed Rashid (Palestina/gelandang).

Pengumuman resmi melepas Luiz disampaikan melalui Instagram resmi Persin @persib, Kamis (16/12/2021) pagi.

Delapan foto Wander Luiz diunggah disertai caprion: "Hatur nuhun Wander Luiz. Now we take different paths, good luck on your nex journey." (*)