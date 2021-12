Tarif Cukai Rokok Akan Naik, Banyak Pedagang Belum Tahu, Mengaku Akan Ikut Saja Harga di Pasaran

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Fakhri Fadlurrohman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah akhirnya menetapkan kenaikan tarif cukai rokok terhitung pada 1 Januari tahun 2022 mendatang.

Dalam keterangan resmi kenaikan tersebut meliputi golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 13,43 persen dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 13,57 persen.

Sementara Sigaret Kretek Tangan (SKT) kena tarif paling rendah yakni naik 3,75 persen, dengan demikian rata-rata kenaikan ialah 12 persen.

Dengan demikian, harga jualan eceran tertinggi dapat menembus angka di kisaran Rp 40 ribu rupiah per bungkus.

Jika dirincikan, Sigaret Kretek Mesin (SKM I) di kisaran Rp 38.100 per bungkus, SKM II A Rp 22.800 per bungkus, SKM IIIB RP 22.800 per bungkus. Lalu ada SPM IIA Rp 22.700 per bungkus, SPM IIIB Rp 22.700 per bungkus.

Lalu harga rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) IA Rp 32.700 per bungkus, SKT IB Rp 22.700 per bungkus, SKT II Rp 12.000 per bungkus, SKT III Rp 10.100 per bungkus.

Adanya rencana kenaikan ini, wartawan Tribun Jabar mencoba untuk mendatangi beberapa toko grosir yang biasa menjual rokok secara slopan.

Beberapa pedagang grosir mereka mengaku masih belum tahu betul rencana kenaikan harga rokok, sehingga belum terlihat ada beberapa pembeli yang memborong rokok.

"Kurang tau, ya, mas, kayanya yang beli juga belum pada tau harga rokok bakal naik, makannya hari ini masih biasa aja," tutur Roni salah satu pedagang grosiran di daerah Cinunuk, Rabu (15/12/2021).

Roni menuturkan bahwa dirinya masih belum tahu apakah akan ada pembatasan pembelian jika memang akan ada aksi borong memborong rokok sebelum harga naik.

"Liat ntar aja mas, gak tau bakal dibatasi ga tau ngga," tuturnya.

Senada dengan Roni, pedagang warung eceran, Reza mengaku dirinya tidak mengetahui akan ada kenaikan cukai rokok pada awal tahun nanti.

"Wah baru tahu kang, tapi kayaknya saya mah ga akan ngeborong rokok gitu, ikutin aja weh kalo mahal ya mahal, kalo murah ya murah," ujar Reza