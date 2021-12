Saat Para Milenial Naik Helikopter Keliling Langit Jakarta Bareng Al El dan Dul

TRIBUNJABAR.ID- Putra musikus Ahmad Dhani, Ahmad Al Ghazali, Ahmad El Jallaludin Rumi, dan Abdul Qodir Jaelani atau Al El dan Dul mengajak sejumlah pelanggan 3Second terbang naik helikopter keliling langit Jakarta, Sabtu (11/12/2021).

Mereka yang terbang naik helikopter bersama Al, El dan Dul itu terdiri dari sejumlah remaja milenial sebanyak 15 orang pelanggan 3Second dalam program As You Wish yang beruntung.

Baca juga: Nasib Barang Vanessa Angel yang Dimiliki Doddy Sudrajat, Dipamerkan dalam Museum, Ini Fotonya

Dari 15 orang itu, mereka bergantian bersama Al El dan Dul naik helikopter keliling langit Jakarta.

"As You Wish ini diusung oleh 3 Second untuk berbagi cinta terhadap sesama untuk mewujudkan momen yang sebelumnya hanya khayalan, agar bisa menjadi sebuah kenyataan," ujar Ridwan Kamaludin, Head of Promotion 3Second dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/12/2021).

Pada kesempatan itu, selain Al El dan Dul serta tiga orang beruntung, sejumlah influencer juga hadir dan urut keliling langit Kota Jakarta menggunakan helikopter. Seperti bondol jpg, fahmi nm, Mamangosa, Iniganta, adirasahara

Heli tour langit Jakarta (Istimewa)

"Mereka yang terpilih ini dipilih melalui penyaringan data di seluruh pulau Jawa juga followers Instagram, yang dinilai setia sejak tahun 2000-an ini," tuturnya.

Baca juga: Barang Vanessa Angel Disebut Sempat Dibuang Doddy Sudrajat ke Tanjung Priok, Tak Mau Anggap Anak

Ridwan menuturkan, dalam rangka berbagi cinta terhadap sesama, bersamaan dengan ini 3 Second juga memberikan donasi berupa bantuan yang diperlukan para korban bencana yang saat ini terdampak erupsi gunung semeru.

Pihaknya berinovasi untuk bisa memajukan produk fashion asli Indonesia yang bisa bersaing dengan brand fashion ternama lainnya.

"Mereka merasa beruntung bisa merasakan liburan singkat bersama Al, El, Dul dan juga para influencer sosial media yang sedang naik daun seperti dan masih banyak lagi," katanya.

Tidak hanya mewujudkan mimpi para customer dalam program As You Wish saja, mengingat saat ini sedang terjadi bencana kemanusiaan, 3 Second ikut serta memberikan bantuan untuk tanggap darurat letusan Gunung Semeru.