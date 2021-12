Praktisi Imbau Parpol Tidak Manfaatkan Kasus Kejahatan Seksual Guru Pesantren untuk Popularitas

TRIBUNJABAR.ID,Garut – Praktisi Komunikasi dan Digital Media, Arif Ramdan mengimbau sejumlah pihak di luar lembaga resmi pemerintah untuk tidak mengambil kesempatan populer dan memperkeruh situasi pada kasus kejahatan seksual yang menimpa belasan santriwati di salah satu pesantren di Bandung.

"Lembaga di luar lembaga resmi pemerintah apalagi partai politik, agar sabar tidak ikut nimbrung berkicau di media sosial seolah sedang bekerja mengungkap kasus ini. Serahkan semua kepada yang berwenang." ujarnya saat dihubungi Tribunjabar.id, Kamis (9/12/2021).

Menurutnya dalam beberapa waktu terakhir beredar di media sosial sebuah tangkapan layar narasi aksi pendampingan dan investigasi yang dilakukan salah satu sayap partai politik.

Hal tersebut menurutnya patut dihargai sebagai bentuk kepedulian namun sebaiknya tugas tersebut diserahkan kepada pihak berwenang dalam hal ini, Kejaksaan, Polisi dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jawa Barat.

"Kita hargai kepedulian itu, tetapi sebaiknya tugas ini diserahkan kepada polisi dan PPA Jawa Barat."

Herry Wirawan, guru pesantren di Bandung yang merudapaksa 12 santriwatinya hingga melahirkan 8 bayi. (ist/tribunjabar)

"Mendatangi lokasi dan bertanya kepada warga seharusnya itu bagian dari kerja polisi. Agar tidak multitafsir,” ungkapnya.

Arif menjelaskan jika ada kepedulian terhadap korban dan keluarganya masyarakat bisa berikan narasi positif dan berkordinasi dengan kepolisian agar informasi tersebut tidak semakin simpang siur.

Menurutnya dalam kasus itu, semua pihak pisah berpedoman pada pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.

Di mana MUI meminta semua pihak menyerahkan prosedur hukum kepada pihak berwenang sesuai tupoksinya.

"Masyarakat dan juga pihak pondok pesantren diimbau agar hanya memberikan komentar dan keterangan kepada pihak berwenang dalam hal ini pihak kepolisian juga UPTD PA Jawa Barat," ucapnya.

Kejahatan seksual menurutnya bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk oknum agamawan.

Agar kasus itu tidak blunder dengan menambah beban masalah bagi korban dan keluarganya, Arif mengajak masyarakat untuk menghentikan semua informasi yang tidak valid yang saat ini beredar di media sosial.

"Saya mendukung penuh langkah MUI Jawa Barat yang mengimbau masyarakat untuk fokus dan terlibat pada penyelamatan masa depan anak-anak korban rudapaksa,"

"Kabar buruk ini cukup di tangan kita, stop menyebar aib di media sosial tentang kejadian ini. Biarkan polisi bekerja dan UPT PPA Jawa Barat melakukan pendampingan hingga tuntas," ujar mahasiswa S3 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di The University of the Holy Quran and Taseel of Science, Sudan.