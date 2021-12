Berikan Apresiasi Kepada Nasabah Setia, BRI Gelar Gala Dinner Si Raja Simpedes

Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia foto bersama dengan pemenang top up saldo tabungan Si Raja Simpedes yang mendapatkan hadiah berupa voucher diskon pembelian mobil Toyota Raize, sepeda motor Nmax dan Smart TV di acara Gala Dinner Si Raja Simpedes di Tans Luxury Hotel Bandung.*

TRIBUNJABAR.ID, Sebagai wujud terima kasih dan komitmen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada nasabah yang loyal dan setia penabung Simpedes. BRI Regional Office Bandung bidang Micro Business Department mengadakan acara Gala Dinner Simpedes Si Raja di Ballroom Trans Luxury Hotel Jl. Gatot Subroto Bandung. Gala Dinner Si Raja Simpedes diselenggarakan juga secara bersamaan dan terkoneksi secara daring bertempat di : Klaster Pantura di Luxton Hotel Cirebon, Klaster Priangan Timur di Metro Hotel Tasikmalaya, Klaster Priangan Barat di Anugrah Hotel Sukabumi, Rabu (8/12/2021).

Pemberian cendratama kepada nasabah setia BRI Si Raja Simpedes oleh Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia.* (BRI)

Acara dihadiri Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia, Regional Head Micro Business Banking Eka Ahmad Djatnika, Departemen Head Micro Business Banking Firiany Dewi Zairina, Supervisor Bisnis Mikro Indra Kusuma Wardhana, Pemimpin BRI se-Bandung Raya, Manager Pemasaran Mikro (MPM), Asisten Manager Pemasaran Mikro (AMPM), Kepala Unit, dan para undangan terpilih.

Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia, didampingi Regional Head Micro Business Banking Eka Ahmad Djatnika dan Departemen Head Micro Business Banking Firiany Dewi Zairina pada acara Gala Dinner Si Raja Simpedes.* (BRI)

Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia, dalam sambutannya mengatakan acara Gala Dinner ini, merupakan bentuk Apresiasi kami kepada para undangan nasabah Simpedes yang telah melakukan top up saldo tabungan Simpedesnya lebih dari Rp 500 Juta dan berkenan untuk di hold selama 3 bulan. “Oleh karena itu acara ini kami sebut “Gala Dinner Si Raja Simpedes, yang dihadiri lebih dari 80 nasabah” jelas Bagus.

Suana Gala Dinner Si Raja Simpedes BRI yang begitu mewah dan meriah dihadiri nasabah Simpedes terpilih di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung.* (BRI)

Pada kesempatan ini BRI Regional Office Bandung, memberikan hadiah menarik berupa voucher diskon pembelian 1 unit mobil Toyota Raize senilai Rp 30 Juta yang diraih nasabah BRI Cabang Cimahi Sutra Pingkan Alamanda dengan dana top up senilai Rp 2,6 miliar. Dan Voucher diskon pembelian motor Nmax senilai Rp 5 juta sebanyak 2 unit yang diraih nasabah BRI Cabang Sukabumi Iwan Guswandi dan Verawati Gusman nasabah BRI Cabang Naripan yang melakukan dana top up senilai Rp 2 miliar dan Rp 2,350 miliar serta voucher diskon pembelian Smart TV senilai Rp 2 Juta sebanyak 3 buah yang diraih nasabah BRI Cabang Pamanukan YusTriono, Untung Surapati dan Windy Cantika Asih nasabah BRI Cabang Soreang yang melakukan dana top up freshpund senilai Rp 1 miliar, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.

Pemimpin Cabang BRI Cimahi Omang Solehudin bersama nasabah pemenang voucher diskon pembelian mobil Toyota Raize Sutra Pingkan Alamanda didamping MPM Dudi Supriyadi dan Supervisor Mikro BRI Bandung Indra Kusuma Wardhana.* (BRI)

Regional CEO BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia, pada kesempatan ini memberikan cinderamata kepada perwakilan nasabah setia Simpedes, yaitu Hj. Irmania nasabah BRI Cabang A.H. Nasution dan Putri Hurul Aeni nasabah BRI Cabang Majalaya serta hadiah langsung kepada para tamu undangan

Menurutnya, Simpedes Si Serba Bisa mempunyai 3 Tactical Program : Si Mudah, Si Sigap dan Si Raja. Salah satunya Si Raja, yaitu dimana pihak bank akan mendatangi nasabah yang akan membuka rekening atau melakukan dana top up freshfund. “Nasabah ini akan dilayani layaknya seorang raja oleh para unit-unit BRI yang ada diwilayah kerja BRI Regional Office Bandung. Bukan hanya nasabah yang setia dan loyal kepada BRI, namun BRI juga memberikan pelayanan setia yang akan melayani semua kebutuhan nasabahnya dengan setulus hati,” terangnya.

Pemimpin Cabang BRI Naripan Arief Alamiarto bersama nasabah pemenang voucher diskon sepeda motor Yamaha Nmax Verawati Gusman didampingi MPM Deden Nurbantara, AMPM Iim Rohimat, Gatot Wibowo dan Erna Susanti.* (BRI)

“Seluruh kebutuhan nasabah untuk bertransaksi keuangan sudah lebih mudah dengan menggunakan Simpedes Si Serba Bisa. Ada 3 (tiga) keunggulan Simpedes Si Serba bisa. Selain berfungsi untuk menabung, bisa juga digunakan untuk berinvestasi melalui DPLK Umum atau Syariah dan dapat juga digunakan untuk proteksi dengan asuransi mikro AMKKM, Rumahku dan Asuransi Kerusakan Tempat Usaha.

Selain itu, saat ini para nasabah dapat menggunakan fitur-fitur layanan digital saving yang melengkapi Simpedes, seperti apabila ingin membuka rekening Simpedes atau mengganti password Mobile Banking, sudah tidak perlu datang ke kantor BRI. Nasabah sudah bisa membuka rekening Simpedes dari rumah hanya dengan menggunakan HP lalu buka alamat https://bukarekening.bri.co.id atau download aplikasi BRIMO di playstore melalui HP,”tutur Bagus.

Bagus menambahkan, saat ini Tabungan Simpedes sudah semakin memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi keuangan apapun yang dibutuhkan. Baik untuk transaksi sehari-hari atau dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Tabungan Simpedes merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi “Teman” berbisnis.

“Simpedes secara konsisten juga memberikan kesempatan kepada para nasabah untuk diikut sertakan dalam pengundian Panen Hadiah Simpedes (PHS) di masing-masing 27 Kantor Cabang Regional Office BRI Bandung, yang dilakukan setiap semester atau 2 periode dalam 1 tahun dengan hadiah yang sangat menarik, mulai dari hadiah hiburan sampai dengan Grand Prize.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para nasabah terpilih untuk mengikuti rangkaian acara Gala Dinner ‘Si Raja Simpedes’ dan tentunya untuk tetap memilih Simpedes sebagai “Teman” bertransaksi. Saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas loyalitas para nasabah kepada Bank BRI melalui Tabungan Simpedes Si Serba Bisa,”pungkas Bagus.*