Ini Sosok Wasit Laga Persib Bandung vs Persebaya, Sudah Keluarkan 23 Kartu Kuning di 6 Laga

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Laga pekan Liga 1 mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, Rabu (8/12/2021).

Dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru (LIB), pengadil yang akan memimpin duel tim terproduktif tersebut, adalah wasit asal Sumatera Utara, Steven Yubel Poli. Dia akan dibantu Muchlis dan Hanung Putranto Jati sebagai hakim garis, dan wasit cadangan, Wawan Rapiko.

Baca juga: Polisi Narkoba Sukabumi Tertipu E si Wanita Cantik Penjual Obat Terlarang: Ternyata Punya Belalai

Berdasarkan catatan statistik yang dihimpun TribunJabar.id dari berbagai sumber, meski belum pernah menjadi pengadil dalam pertandingan Maung Bandung, namun Steven Yubel Poli telah memimpin enam pertandingan di Liga 1.

Yaitu saat laga PS Sleman vs Persija Jakarta, Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC, Tira-Persikabo vs Borneo FC, Persik Kediri vs Persija Jakarta,

Kemudian Arema FC vs Persebaya Surabaya, dan Persela Lamongan vs PSM Makassar.

Baca juga: LINK Live Streaming Persib vs Persebaya, Robert Alberts Tuntut 2 Hal dari Para Pemainnya

Dari enam pertandingan yang dipimpinnya tersebut, empat pertandingan berakhir imbang, dan dua lainnya terdapat pemenang.

Dari catatan selama ini dalam laga yang dia pimpin, Steven Yubel Poli pun termasuk sebagai wasit yang tegas dan tidak mentolerir adanya pelanggaran yang dapat beresiko cederanya pemain.

Terbukti sebanyak 23 kartu kuning dan dua kartu merah telah dikeluarkan dari sakunya di enam laga Liga 1.

Meski telah dua kali menunjuk titik putih, namun, setiap keputusannya minim protes dari kedua tim yang sedang bertanding.