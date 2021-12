Tiga Unit Yamaha All New Aerox 155 Livery Terjual Hanya Dalam Waktu Lima Menit

Yamaha Jabar X Prostreet Meet Up 2021

TRIBUNJABAR.ID, Pada hari Minggu 5 Desember 2021 Yamaha Jabar menggelar event bertajuk “Yamaha Jabar x Prostreet Meet Up 2021”. Gelaran kali ini berkolaborasi bersama brand Fashion otomotif Prostreet yang berlangsung di pelataran mall Cihampelas Walk Bandung, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang baik.

Memiliki beberapa konten yang dikemas menarik diantaranya talkshow bersama para influencer otomotif seperti Nabilla Amalia, Couple Figi Farghani dan Safna, Dandi Malik serta Ajgum Motovlog. Membahas keseruan dunia otomotif seperti modifikasi motor, kegiatan-kegiatan sunmori, night ride lengkap dengan pembahasan outfit yang digunakan saat berkendara dan diselingi games-games seru untuk para pengunjung.

Gelaran “Yamaha Jabar x Prostreet Meet Up 2021” kali ini sekaligus melaunching tiga unit Yamaha All New Aerox 155 dengan special livery kolaborasi antara Yamaha Jabar dan Prostreet dibandrol dengan harga Rp 32.035.000 yang laku hanya dalam hitungan lima menit saja.

Hendri Kartono selaku Chief Yamaha DDS II Jawa Barat mengatakan “Design dengan tampilan racing look perpaduan antara livery Yamaha anniversary 60th world grand prix (WGP) dan design khas Prostreet dengan perpaduan warna yang sama dengan livery WGP dengan filosofi merah artinya berani, putih artinya elegant, dan hitam artinya agresif. Saya ucapkan terimakasih atas antusias yang sangat luar biasa dari para konsumen Yamaha All New Aerox 155 special livery kolaborasi ini”

Selain itu, terdapat launching produk kolaborasi Yamaha Jabar X Prostreet lainnya yakni hoodie dan long sleeve yang dijual limited hanya 200 pcs masing-masing item. Fredy Hadiono selaku owner dari Prostreet mengatakan “Hoodie dan long sleeve ini didesain khusus oleh team Prostreet dengan gambar motor Yamaha All New Aerox 155 livery kolaborasi dan terdapat segitiga merah pada design melambangkan tiga motor yang dirilis di event meet up ini.”

Selain menjadi ajang“Meet Up”para penggiat otomotif, gelaran kali ini terdapat photo contest dengan memperebutkan total hadiah tiga juta rupiah. Untuk infomasi lebih lanjut mengenai hal ini, silahkan kunjungi akun Instagram resmi Yamaha Jawa Barat di @yamaha.jabar